米雪胞妹苹果罕露面气质不输明星家姐 读过艺训班却未入行 雪梨女儿曾爆从事一类工作？

视后米雪（原名严慧玲）为庆祝入行55周年，将于2026年6月13日（星期六）晚上8时，假旺角麦花臣场馆举行首个个人音乐演出——《友你有米55派对骚》。日前米雪举行记者会，获亲妹雪梨、苹果及姨甥仔徐伟栋等家人朋友现身支持，场面温馨。席间，雪梨与儿子更联手「爆料」，尽显一家人的好感情。

米雪神秘七妹苹果罕有露面

记者会上一大亮点，是米雪的两位妹妹、同为资深艺人的雪梨（原名严慧明）及甚少公开露面的七妹「苹果」（原名严慧萍）齐齐现身。米雪在家中九兄弟姊妹中排行第四，苹果排行第七。据悉，苹果曾报读艺员训练班，但其后未有入行，生活极为低调。姨甥女徐颕堃曾在IG分享工作细节时提及姨妈苹果，更特别提到「演艺动力计划」，估计苹果现时从事幕后工作，培育演艺人才。

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雪梨儿子冧爆姨妈米雪

雪梨坦言，最初听到姐姐要开骚时有点担心，笑指姐姐的唱歌音域偏低，但透露她最近为了练气正勤力跑步。雪梨更送上百合花，原来别具意义。她忆述，初出道拍摄港台剧集《白合花》时，全靠姐姐米雪的照顾，送上百合花正是为了感谢她多年来的爱护。姨甥仔徐伟栋更感性地表示，姨妈待他如亲生母亲：「我有两个妈妈。」一番话让米雪甜入心头。

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雪梨接受好友翁静晶访问语出惊人？

雪梨母子爆米雪被封「健康纠察」

温情过后，徐伟栋话锋一转，笑指家人饭聚机会不多，因为大部分时间都是姨妈在说话。雪梨随即附和，大爆米雪在聚会上是不折不扣的「健康纠察」，经常「恐吓式」地叮咛家人注意健康，例如不要喝酒、小心痛风等，言谈间揭示了米雪爱锡家人的可爱一面，引来全场大笑。

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