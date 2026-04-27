ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格

2026年，ViuTV火力全开，宣告将推出四部制作规模与话题性兼备的重头剧集。告别单纯的偶像牌，ViuTV今年决心以电影级的制作班底与破格创新的题材，从法律界的思辨、旧屋邨的温情，到跨越阴阳的奇幻官司，每一部都精心铸造，誓要为观众带来一场前所未有的视听盛宴，引爆新一轮追剧狂潮！

《COURT!》：银河映像打造

万众瞩目的焦点，无疑是ViuTV再度联手香港电影金字招牌「银河映像」推出的律政大剧《COURT!》。该剧由王牌监制游乃海、朱淑仪坐镇，并邀得《正义女神》的金牌编审潘漫红执笔，幕后阵容堪称「品质的同义词」。演员方面，由实力新生代邱士缙（Stanley）、朱鉴然及陈湛文领衔主演，更汇聚了黄德斌、强尼、张达伦等一众演技派巨星，星光熠熠的阵容堪比电影巨制。剧集将以三个独立单元故事构成，深入剖析在庄严的法庭之上，「真相」为何物，以及它如何轻易地被扭曲。准备好接受一场关于人性、公平与正义的震撼教育！此剧定档5月18日隆重首播，各位律政剧迷敬请锁定。

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《日落下的彩虹》：视后剧帝联手

若你偏爱触动人心的温情故事，《日落下的彩虹》将是你的年度必看。剧集以即将消逝的彩虹邨为舞台，由情感细腻的导演刘伟恒掌镜，并由黄子桓、郑嘉敏监制。演员阵容更是梦幻级别，破天荒请来视后唐诗咏与剧帝潘灿良首度合作，配搭人气偶像邱士缙（Stanley）及许轶（Day），更有夏雨、郭峰、吴浣仪等殿堂级老戏骨同台飙戏。故事将围绕七个发生在彩虹邨的单元故事，巧妙地将几代人的亲情、爱情与友情交织在一起，在屋邨步入历史倒数的时刻，细腻刻画属于香港的独有人情味。相信这部充满怀旧气息与真挚情感的作品，必将触动全城观众的心弦。

《喜剧开场》：MIRROR两子合体

向经典日剧致敬，ViuTV倾力打造改编作《喜剧开场》。由著名编剧龙文康与监制何丽嫦再度联手，并邀请到MIRROR成员杨乐文（Lokman）、王智德（Alton）以及ERROR成员何启华（Dee）组成搞笑三人组「红白蓝」。剧集将真实演绎三位主角为梦想奋斗十年，在现实与理想之间挣扎的热血故事。他们许下「十年之约」，若届时未能成功便要解散，当中的辛酸、泪水与不悔的坚持，势必会让每一位正在追梦路上的观众感同身受。剧集将于6月3日首播，准备好与他们一同感受这个笑中有泪的青春物语。

《地狱大状》：魏浚笙林恺铃穿梭阴阳

ViuTV今年的创意版图再度扩张，推出了构思极为大胆的奇幻剧《地狱大状》。故事由监制朱淑仪与编审何静怡共同创作，讲述由林恺铃饰演的毒舌大律师意外身亡，竟在阴间被富豪鬼魂「聘用」，重返阳间专为鬼魂打官司。这个游走于阴阳两界的创新设定，搭配人气男神魏浚笙（Jeffrey）担任男主角，再加上杨乐文（Lokman）、潘灿良、张慧仪等实力演员加盟，新鲜感满溢。剧中，女主角不仅要找出杀害自己的真凶，更要在有限时间内，重新学习如何去爱与被爱。集奇幻、悬疑、爱情元素于一身，《地狱大状》绝对是2026年最令人意想不到的惊喜之作！

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