中年好声音4｜MVP蔡宓婕晋级不得民心？  可岚复古变刘嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍应

《中年好声音4》今晚（26日）播映「快慢二重奏」，上半场20强组成双人队进行慢歌对决。今集的焦点选手，一定是上集夺得MVP的蔡宓婕，今次她跟另一人气选手吴亦伟合唱《执迷不悔》的粤语和普通话版本，最终被吴亦伟封为「老虎乸」的蔡宓婕，和拍档夺得92分高分，蔡宓婕更率先取得襟章顺利晋级。不过于网上讨论区，不少粉丝都认为二人发挥不如以往，而近两集都出现质疑蔡宓婕实力的声音。

蔡宓婕不得民心？

蔡宓婕及吴亦伟都是今次比赛的热门选手，吴亦伟今集大爆蔡宓婕好有气场，于练歌时更曾试过闹走老公。今次二人合唱王菲的名曲，取得92分高分，蔡宓婕更压倒吴亦伟率先取得晋级的襟章。于网上讨论区，却有不少粉丝认为这次「强强联手」却未有太精彩的表现。其实在上集蔡宓婕唱《爱火花》夺97分赢得MVP，亦出现反对声音，有粉丝就用《中年好声音3》王郑浚仁作为比较，认为后者比蔡宓婕更为优胜。

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可岚变身刘嘉玲＋邵美琪

今集以8、90年代的歌曲作为主题，不少选手都特意穿上该两个时代的服饰以配合主题，其中前歌手可岚就穿上80年代很流行的阔膊西装裙、配戴夸张颈链和长手套，与陈旭培合唱《一生何求》及《惦记这一些》，以声画合一带观众重回经典剧《义不容情》的情景。主持车婉婉就大赞可岚今次的妆容与打扮，正正是结合了《义不容情》两位女主角刘嘉玲与邵美琪的气质，评审周国丰更说：「扮紧个角色，好明显！」

莫家淦被嘲似侍应

至于莫家淦与雷小雷为合唱《假如》和《是否》，两人穿上西装马甲上阵，就被主持车婉婉取笑似侍应，身经百战的莫家淦完全没有不快，更立即表示：「几多位？帮你安排」。到演唱完后肥妈评莫家淦的演绎比拍档更有感情，笑指莫家淦可能「畀女飞」的经验较多，十分搞笑。可惜可岚和莫家淦的组合，最后都未能胜出Battle。

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