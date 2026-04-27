陈茂贤电影新作《燕食记》 呈现70年代香港卧虎藏龙饮食文化 《破·地狱》许冠文黄子华有望师徒再聚丨专访

《破·地狱》导演陈茂贤改编自葛亮小说《燕食记》的剧本，早前获得香港电影发展基金「弘扬中华文化电影制作」1000万元资助，陈导明言这是起步，将继续融资拍成电影，故事会集中70年代饮食文化与香港人奋斗精神，他表示好拍档黄子华对《燕食记》甚感兴趣，「稍后会给他看剧本。」撰文︰李志宏

陈茂贤将执导电影新作《燕食记》。

葛亮教授

陈茂贤《破·地狱》引起葛亮注意

陈茂贤导演透露，葛亮（浸会大学中交系教授）在看过《破·地狱》后，透过朋友联络他，望《燕食记》拍成电影。「葛亮老师觉得《破·地狱》既能保留中国传统，又能给予观众新视点。」其实陈导早已读过《燕食记》，也知道不少香港导演都对该小说「虎视眈眈」。原著小说背景横跨百年，足以拍成史诗式长剧，故电影版只能取舍。他与葛亮约谈三次，最后决定从小说中抽取主线，集中在70年代香港，写成剧本。

电影版《燕食记》以70年代香港为核心

陈导眼中的70年代，「那是繁华时代，所有东西都在发展。世界各地的厨艺高手来到香港，之后才有『美食天堂』这个美誉。」卧虎藏龙的饮食江湖，既竞争也惺惺相惜，「我不是要怀念过去，而是呈现那年代一些被人遗忘的特质。点心、饮茶、粤菜……有些文化、传统正在失传，《燕食记》的电影核心是一个奋斗故事︰你有本事就能走遍天下，你无本事就寸步难行。」小说中的做菜场面「武侠化」，陈导不会拍成夸张化的《食神》式奇观，而是以沉实方法呈现厨师对食材、手艺和传统的执著，「即使一道狮子头菜式，从选料开始就是学问。」

《破·地狱》师徒许冠文、黄子华有望在《燕食记》再聚。

卫诗雅凭《再见UFO》赢金像奖「最佳女配角」奖。

黄子华以《破•地狱》、《毒舌大状》、《夜王》垄断票房榜头三甲位置。

黄子华深感兴趣

虽然项目已获1000万资助，陈导称仍需四出「敲门」找资金，强调希望留在香港拍摄。演员方面，他指若能与《破·地狱》班底许冠文、黄子华、卫诗雅等班再次合作，「当然最好。」透露私下向黄子华提及《燕食记》，「他有打电话来恭喜我，跟我说︰『听讲那本小说十分厉害』，他有兴趣的，我稍后会给他看看剧本。」除了集资之外，他希望访问老一辈的点心、粤菜师傅，了解当年饮食行业的面貌，「不少师傅已散居加拿大、北京等地，做资料搜集要时间。」至于开拍时间，陈导预计明年。

长篇小说《燕食记》以广州、香港为背景，讲述师徒两代点心师傅的传承与际遇及近百年社会变迁。

片名沿用《燕食记》？

片名方面会沿用《燕食记》，陈导称︰「含义方式，葛亮老师有他的解说，我就留待正式公布时再交代。」并补充︰「我年轻时不会特意去吃中菜，随着年纪渐长，越来越感受到一碗汤、一条鱼背后的人情味。坐在一起吃一顿饭之外，还有人与人的交流与暖意。」他形容电影版《燕食记》不只关于食物，不只单纯重现昔日繁华，而是透过70年代香港饮食文化，呈现一代人的本事、执著、奋斗，以及逐渐被遗忘的人情暖意。

秦小珍执导《本草人间》

影发展基金下「弘扬中华文化电影制作资助计划」的评审工作经已完成，两个得到资助的电影项目是《燕食记》及《本草人间》（秦小珍执导及编剧）。

关于小说《燕食记》

《燕食记》是作家葛亮创作的长篇小说，「燕食」语出《周礼·天官·膳夫》，指午餐、晚餐。全书由「上阙」和「下阕」组成，双线叙事，记录粤菜大师荣贻生，与徒弟陈五举的传奇人生。