古天乐离奇被传秘婚有一子？圈外女友人遭「古宣CP粉」狙击 IG转Private以一举动控诉

古天乐与宣萱这对经典萤幕情侣档，因合作电影《寻秦记》，人气再度急升，绯闻亦再次传出，二人更推出合唱歌，不少网民都大赞他们合衬。虽然现实中他们都曾否认拍拖，但有些疯狂「CP粉」仍希望「撮合」他们，早前更接连「狙击」不同女星，连郭羡妮都忍不住反击。近日他们更发挥「侦探头脑」，寻找古天乐传闻中的神秘老婆，风波相关的话题「古天乐疑似隐婚生子」更在微博出现，引起了其他网民注意。

古天乐忽然被指已婚？

古天乐秘婚生子的传闻在网上引起热议，部分古天乐与宣萱的「CP粉」，以及宣萱的粉丝，于Threads指古天乐已与一名圈外女性秘婚超过十年并育有一子，不满古天乐与宣萱再以「情侣档」姿态工作。然而，这场风波却迅速演变成对一名素人的网络攻击。

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疯狂粉丝攻击古天乐好友？

疯狂粉丝提出「证据」，包括一些朋友聚会的大合照、二人差不多时间出现在同一地点的帖文、以及该女士与小男孩的合照等。粉丝甚至指，在一些疑似夫妻的日常照中，男方所穿的衣服与古天乐的某件衣服款式相似。基于这些猜测，该名女性友人惨遭部分狂迷「狙击」。更有不少「CP粉」涌入其IG页面，留言痛骂，质疑她「拆散」了他们心目中的「CP」——古天乐与宣萱，但有网民认为「秘婚证据」看来好薄弱。

不堪其扰之下，该女士今日（26日）已将其IG帐号由公开转为私人，更将头像换成一张「精神健康热线」的网页截图，此举被网民解读为对疯狂粉丝行为的无声控诉。与此同时，亦有其他网民找出疑似该女士与其真正丈夫及儿子的合照，认为她并非古天乐的「老婆」，只是古天乐一名好友或工作人员。

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多名女星曾遭殃？

事实上，这并非古天乐的女性友人首次遭到CP粉丝攻击。有指早前郑秀文在一次圈中聚会上与好友古天乐正常互动，却被部分激进粉丝留言围攻，最终被迫删除相关帖文。此外，唐诗咏在网上节目访问古天乐，同样被批评是「绿茶X」，而郭羡妮也因在金像奖当天被古天乐搀扶落楼梯，引起一些粉丝的不满，可见这股非理性、针对不同女星的行为已存在一段时间。不少古天乐与宣萱的粉丝都担心，个别激进粉丝的行为会影响到偶像，更有网民替古天乐与宣萱无辜被连累不值。

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