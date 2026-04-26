李佳芯于TVB已演过《悠长假期》？《学是学非》神预言翻Hit  Ali靓到震获赞「唔识老」

ViuTV早前宣布将翻拍经典日剧《悠长假期》，并由人气男团MIRROR成员吕爵安（Edan）挑战木村拓哉的经典角色「濑名秀俊」。而由山口智子饰演的女主角「叶山南」，则确定由TVB视后李佳芯（Ali）担纲，消息一出随即惹起全城热议，社交平台更掀起一片「长假热」。

李佳芯早已「演过」《悠长假期》？

正当大众对此选角议论纷纷之际，李佳芯的昔日拍档、TVB女星麦美恩（Mayanne）于社交平台贴出一段超过十年前的影片，竟发现原来李佳芯早已「饰演」过「叶山南」，让网民惊呼「神预言」！

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《学是学非》重演长假经典

该影片为TVB多年前的科普节目《学是学非》。当年节目为解构《悠长假期》中，男女主角从三楼将「弹弹波」掷落地面后，竟能奇迹般地弹回手中并接住的经典场景是否可行，特意进行科学实证。

李佳芯实测「弹弹波」奇迹

影片中，李佳芯与麦美恩模仿剧中情节，而李佳芯更直接代入「叶山南」的角色，在露台上为「情」所困，对著弹弹波指「如果接唔番，我以后都唔相信爱情」。节目接著请来香港中文大学物理系高级讲师汤兆升博士，与两位主持一同进行实验。可惜，无论是垂直放手，还是用力掷球，弹弹波都无法弹回原来的高度，实验最终以「失败」告终。

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李佳芯绝美状态获赞「唔识老」

影片的焦点落在李佳芯当年的绝美状态上。片中的她样貌清纯，充满少女味，状态极佳，与现在的冻龄美貌几乎没有分别。连贴出影片的麦美欣也忍不住大赞：「对唔住当年拍节目先睇返套剧，Ali好靓」。

网民：TVB神预言

影片引起网民广泛讨论，不少人对这个「巧合」感到惊讶，纷纷留言：「哗！原来以前已经有预言！！！」、「即系 Ali 喺十几年前已经饰演过山口智子嘅叶山南啦，所以我觉得十几年后， Ali 再饰演呢个角色系冇问题嘅。」更有网民大赞片中各人都保养得宜：「痴线架成堆人都好似唔识老咁，汤博士又系」。大家在重温昔日片段的同时，亦纷纷表达对李佳芯新剧的期待：「Ali真系好靓，做戏都好好；好耐冇睇佢做戏，好期待」。