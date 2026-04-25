Katy Perry形象崩坏？男星Josh Kloss称被当众除裤露下体 性丑闻连环爆被卷性侵女星争议

乐坛天后Katy Perry继早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵后，再有受害人大爆曾被她侮辱及非礼。曾与她合演其经典歌曲《Teenage Dream》MV的男模兼演员Josh Kloss，最近接受《Page Six》访问，大爆14年前遭Katy Perry当众除裤及露出下体的惨痛经历。

Katy Perry被指脱男星内裤

Josh Kloss曾于2019年在IG公开提及此事，这次他更决心受访公开事件。原本他觉得别人根本不会关心这件事，但他得悉Ruby Rose公开被性侵往事，却被Katy Perry强烈否认指控，令他意识到勇敢公开事实及解释自己的重要性。Josh Kloss与Katy Perry于2010年在加州圣巴巴拉拍摄《Teenage Dream》的MV，他说当时二人建立了友谊。2年后，他受邀参加Katy Perry御用造型师Johnny Wujek的生日派对，当他偕同朋友到场时，Katy Perry向他热情地打招呼，正当他想将朋友介绍给Katy Perry时，她突然快速脱下他的裤子和内裤，露出其下体，令他既震惊又尴尬，而Katy Perry只顾着狂笑。

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Katy Perry获造型师力撑

Josh Kloss指大家也许认为这只是开玩笑，但他重申与Katy Perry并非存在着嬉闹成份的密友关系，她的做法只令他感到被羞辱，至今仍感到受伤。《Page Six》查阅了一些来往信件，证实了Josh Kloss的讲法，但Johnny Wujek却反驳说：「这简直是胡说八道，Katy绝对不会做这种事。」Katy Perry另一好友、珠宝设计师 Marsha Molinari则指Josh是Katy Perry的狂迷，Josh Kloss亦承认当时对Katy Perry有好感，但她的所作所为令他感困惑。

Katy Perry被指曾试图强吻主持人

此外，俄罗斯电视主持Tina Kandelaki亦于2020年8月受访时，指控Katy Perry曾在派对上未经她同意就试图亲吻她。而Katy Perry担任选秀节目《一夜成名》评判时，突然咀20岁参赛者Benjamin Glaze的嘴，惹来观众狠批，事后Benjamin Glaze亦坦言对于初吻被夺感觉「不舒服」。

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