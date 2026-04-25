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炎明熹与刘嘉玲同场低胸斗性感 Gigi穿贴身吊带裙高贵造型获激赞 受邀出席高级晚宴

影视圈
更新时间：18:00 2026-04-25 HKT
发布时间：18:00 2026-04-25 HKT

国际高级珠宝品牌卡地亚（Cartier）日前于香港半山一座私人府邸，盛大举行「En Équilibre」高级珠宝展览及晚宴。现场星光汇聚，郭富城、刘嘉玲、周兴哲、古天乐、林嘉欣及炎明熹（Gigi）等均盛装出席，场面璀璨。

郭富城、刘嘉玲同框气场劲

活动当晚，郭富城与刘嘉玲两位巨星的现身无疑是全场焦点。郭富城以一身经典的黑色西装搭配煲呔型格亮相，手戴精致的高级腕表，并在胸前别上一枚猎豹造型胸针，尽显成熟优雅的绅士魅力。

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刘嘉玲穿大胆深V高衩长裙

影后刘嘉玲则展现其无可匹敌的时尚气场。她身穿一袭设计大胆的黑色深V高衩长裙，配上奢华的粉红色羽毛披肩，胸前佩戴著一套由宝石组成的华丽项链，贵气逼人。刘嘉玲在IG上大方分享了多张晚宴照片，其中包括与郭富城及周兴哲的合照，两代巨星同框，气场十足。

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炎明熹变高贵性感女神

近年人气急升的炎明熹（Gigi）成为当晚另一大惊喜。她一改昔日邻家小女孩形象，以一袭黑色贴身吊带长裙登场，搭配闪烁的钻石颈链和手链，展现出前所未有的成熟与高雅。其造型照被转发至社交平台Threads后，立即引发热议，网民纷纷大赞她离开TVB后成功转型，造型更变得更有女人味，力推她成为新生代女神。

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