施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？

人称「鼎爷」的李家鼎前妻、艺人施明上月因病与世长辞，终年74岁。施明的离世，不仅揭开了家族内部的恩怨情仇，更让其生前居住的九龙塘「祖屋」涵碧别墅，成为全城热话的焦点。这座昔日卖价高达三千万的豪宅，现价值约为1,250万，见证了李家的起落与纷争。

涵碧别墅价值曾高达三千万

涵碧别墅位于九龙塘毕架山义本道的传统豪宅地段，于1970年落成。施明生前与大仔李泳汉一家长居于此。该物业在楼市高峰期曾备受追捧，内房发展商雅居乐陈氏家族在2018年，一度以高达2,000万至3,000万元的作价，收购该屋苑包括车位在内的10个单位，呎价高见2.5万元，当时市场估计发展商意在合并邻近旧楼进行大规模重建。

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施明祖屋价值蒸发六成？

但随著楼市逆转及雅居乐陷入财困，重建计划告吹。发展商自2024年起，将已收购的单位以低于收购价五成至八成的价格劈价放售。参考近两年该屋苑800万至1,250万元的成交价，其价值已从高位蒸发约六成。施明生前居住的「祖屋」，现时估值约为1,250万元。

李泳汉一家长居涵碧别墅

这个单位见证了李家内部的变迁。施明一直与大仔李泳汉、媳妇及三名孙子女同住。而细仔李泳豪与太太Agnes则在2021年搬出。在施明的丧礼上，李泳汉拒绝让Agnes进入灵堂，事件引起哄动，李家鼎更公开力数大仔不是，令家族裂痕完全浮面。

杨思琦曾出钱维修叹不被尊重

除了家族成员，这座豪宅也牵涉到李泳豪的前女友、前港姐冠军杨思琦。杨思琦在2011年与李泳豪结束9年情，她曾声泪俱下地表示，自己当年曾出钱帮助施明一家维修涵碧别墅的泳池，甚至在经济上接济对方，但却感到不被尊重，这段往事也让外界对李家的财务状况产生更多揣测。\

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