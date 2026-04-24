正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？

TVB新剧《正义女神》近日热播中，虽然内地平台已率先播毕全剧，但剧集仍连续三周成为TVB剧集收视冠军，再次证明女主角佘诗曼（阿佘）的强大号召力。早前TVB宣布为剧集拍摄番外篇，引发网民热烈期待，然而，当番外篇在剧集片尾播出后，观众才恍然大悟，原来是精心制作的银行广告，虽有网民表示略感失望，但更多人惊叹视后佘诗曼的吸金能力，纷纷留言：「有阿佘就吸到金」、「成套剧拍晒都仲有植入广告追加，系劲嘅」、「金主出力，拍个续集怎么说」、「原来是广告，我本来还很期待……」、「开正义女神2啦」。

佘诗曼为《正义女神》番外篇解画

在TVB娱乐新闻台的访问中，佘诗曼亲自解画。原来《正义女神》番外篇不少片段都是于ICC 99楼的银行总部取景。她透露，番外篇会以一种特别的方式，巧妙地将剧情与理财、保险概念结合。

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佘诗曼带挈两位契仔赚零用钱

除了《正义女神》番外篇，佘诗曼更透露即将有新一辑的广告面世，而这次的合作伙伴阵容更为特别。她将会与经理人陈易遥（Joanne）以及两位圈中好友的儿子，即她的契仔——陈山聪儿子Jaco及洪天明细仔洪竟稀一同拍摄。早前曾有传闻指好友陈山聪向事业当旺的佘诗曼「搲捞」，如今陈山聪尚未与佘诗曼再度合作，儿子Jaco已抢先一步，与契妈一同为陈家「揾真银」，有网民笑指：「阿佘赚够，想畀人赚吓？」

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谈及与两位小男孩的合作，佘诗曼分享了不少趣事。她提到Jaco表演欲强，十分活泼；而洪天明的儿子则比较怕生，需要时间「热身」。佘诗曼通过与他聊天，了解他的喜好，成功打开他的心扉，最后顺利完成拍摄。

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佘诗曼成为「吸金保证」

佘诗曼的叫座力不止于香港，她主演的剧集在内地同样成绩斐然。《正义女神》在内地开播仅一周，有效播放量已冲破1.5亿，成绩惊人。参考2025年由佘诗曼主演的《新闻女王2》，该剧的成功为TVB带来了可观的广告收入。根据TVB发布的盈利预告，《新闻女王2》的广告和赞助收入是公司2025年全年业绩扭亏为盈的关键因素之一，带动了全年广告收入录得双位数增长。该剧吸引了超过30个品牌合作，创下单集植入多达11个广告的纪录，引证了顶级剧集在市场上的强大商业价值。

鉴于《新闻女王》与《新闻女王2》在商业上的巨大成功，加上《正义女神》目前收视与口碑俱佳，不少网民都乐观推测，《正义女神》极有可能复制《新闻女王2》的成功模式，成为2026年TVB最赚钱的剧集，让佘诗曼「吸金女神」的称号更上一层楼。

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