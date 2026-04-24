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李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴

影视圈
更新时间：15:19 2026-04-24 HKT
发布时间：15:19 2026-04-24 HKT

李家鼎（鼎爷）与长子李泳汉、次子李泳豪的家庭风波近日闹得满城风雨。原来李泳豪在妈妈施明丧礼举行前夕，曾忽然于YouTube频道上载了他与太太林妤谦（Agnes）2022年10月的婚礼影片，由于公开影片的时间点敏感，加上他将留言功能关闭，此举被网民解读为在连日骂战后，以行动力撑爱妻，反击大哥李泳汉的连番针对。

李泳豪公开更多婚礼画面

这段名为「My Big Day 20-10-2022」的影片，是李泳豪首次公开更多婚礼细节。当年婚礼只安排TVB到场独家采访，如今公开的影片可见婚礼场面温馨，除了李家鼎全程笑意盈盈见证儿子成家立室，亦有不少圈中人出席，包括吕慧仪、徐荣、汤盈盈、单立文等，众人与一对新人合照，场面热闹。当时施明与李泳汉没有到贺曾成为热话，李泳豪在婚礼举行后受访，表示与家人没有不和，劝外界不要揣测。

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李泳豪婚礼成家族不和导火线

李家鼎大仔李泳汉曾公开表示，当日李泳豪结婚没有邀请妈妈施明，而他与妈妈都不曾承认Agnes是李家新抱的身份。不过，据李家鼎早前反击，指责李泳汉以恶言禁止母亲施明出席李泳豪的婚礼，疑成为家人间决裂的导火线，斥李泳汉夫妇「搞是搞非」。如今李泳豪在家族骂战风头火势之际公开影片，似是重申自己对太太的爱意，以行动证明即使哥哥李泳汉针对其妻，他亦站在太太身边。

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李家鼎父子于施明丧礼罕同场冲突升级

回顾李家不和事件，李家鼎前妻施明日前于大围宝福纪念馆设灵，李家鼎、李泳汉、李泳豪三父子在隔空骂战后首度同场，互动成为全城焦点。丧礼期间，李泳汉不仅被指派人阻止弟妇林妤谦（Agnes）进入灵堂，更有传他将有弟妇署名的花圈丢弃，事后他更向传媒直言，不会主动跟弟弟李泳豪和解，斥爸爸与弟弟没有为施明丧礼出一分钱等，令家人间的关系降至冰点。在家庭关系持续紧张之际，李泳豪突然公开婚礼影片的举动，无疑为这场家庭风波再添话题。

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施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底？

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