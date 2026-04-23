YT周殷廷陈凯咏认爱只系新歌宣传 网民怒轰过火狼来了：自炒绯闻招数边有用？

乐坛近期热话，莫过于歌手周殷廷（YT）与陈凯咏（JACE）的绯闻。YT日前突然在社交平台Instagram上载一张与JACE的亲密合照，并附上一个白色心心Emoji，瞬间引爆网络，大批圈中人及网民涌入留言，连歌手Gin Lee亦写下「恭喜」，令「YT情归JACE」的传闻甚嚣尘上。不少粉丝更盛赞二人外形合衬，有望成为乐坛新一代「金童玉女」。

YT周殷廷陈凯咏并非拍拖

正当外界都以为这对绯闻男女准备官宣认爱，期待一桩美事之际，YT于昨日（22日）再更新动态，甫出一张与JACE情深对望的照片，并写下「明天 #今世情人」，正式「揭盅」——原来一切只是为其新歌《今世情人》宣传造势，并非公开恋情，JACE只是获邀担任新歌MV的女主角。

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网民：可唔可以假戏真做

结果一出，令不少信以为真的网民大叹「空欢喜一场」，感到十分失望，纷纷留言：「可唔可以假戏真做」、「我哋唔系要你出歌啊 要你出pool」。虽然有粉丝表示，无论是公开恋情还是音乐合作都会支持，但更多的是对这种宣传手法的质疑与不满。

网民不满YT周殷廷诈骗式宣传

事件迅速在网上发酵，不少网民在Threads上表达愤怒，不满这种「自炒绯闻」的招数。有网民指：「呢排太多呢类宣传」、「又玩诈骗式marketing闷唔闷啲呀？好out好X呀」。他们认为，宣传可以有创意，但利用大众的祝福与好奇心就明显「踩界」，是一种「诈骗式marketing」，令人反感。

YT周殷廷故意戏弄乐迷？

更有网民认为这种手法会消磨大众的信任，「呢个世界已经有好多令人唔开心嘅事出现啦，我唔想迟啲真系连呢啲值得祝福嘅事，都要先怀疑。」有留言指出，YT这次操作令人感觉「被他故意戏弄」，严重影响其个人形象。

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