古天乐宣萱疯狂CP粉激嬲郭羡妮 正面反击：此post绝不删 滕丽名郑秀文佘诗曼「受害」？

经典剧集《寻秦记》相隔多年推出电影版大获好评，亦令古天乐与宣萱这对昔日萤幕情侣绯闻再度翻热，二人仍保持单身给CP粉有不少幻想空间。不过近日部份CP粉过激的言论似乎引起他们的拍档郭羡妮不满。

郭羡妮被古天乐、宣萱CP粉批评

《寻秦记》多位演员日前现身第44届香港电影金像奖，古天乐、宣萱(Jessica)、郭羡妮(Sonija)及滕丽名等一同亮相，萤幕情侣古天乐与宣萱更一起颁奖，讨得大量「CP粉」欢心。然而，CP粉的过激行为及言论，近日却引发了争议。事件的导火线源于颁奖礼当日，一张古天乐搀扶郭羡妮下楼梯的照片，被部份古天乐与宣萱的CP粉过度解读，甚至对郭羡妮及其经理人作出人身攻击，称郭羡妮为「绿茶（绿茶婊）」，疑不满二人阻碍古天乐与宣萱互动。

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郭羡妮经理人还原真相

郭羡妮与古天乐、宣萱等在一张照片中出现，古天乐因扶着郭羡妮疑引起部份CP粉过度解读，其后郭羡妮经理人在Threads还原事件真相：「当日，寻秦记台前幕后由酒店出发往文化中心出席金像奖，要经过酒店这条长楼梯。对一众身穿长裙和高跟鞋的女士来说，确实是有点难度。宣萱、滕丽名率先携手前行，以保安全。我作为经理人，当然要扶住郭小姐一同落楼梯。行了一半，我发现原来金像奖大会工作人员需要拍摄众星的美态。我深知自己外表会污染构图，所以决定让开，要郭小姐自己尝试行落楼，方便大会拍摄。但郭小姐裙身比较窄，落楼梯很困难，有点儿摇摇欲坠，幸得在旁的古老板出去手相助，让郭小姐才可顺利走到大堂。感谢古老板极具绅士风度，亦相信在同一情况，任何有需要的人，他同样会即时相助，感谢！你们看，有我的照片，确实破坏构图！」

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郭羡妮：你哋Daddy Mommy永远世一

郭羡妮也就事件直接在CP粉的帖文下留言：「系呀，因为拍紧落楼梯，经理人要行开，跟住我争啲跌，古生即刻捉住我，先唔驶碌落楼梯。你哋daddy mommy（古天乐、宣萱）永远系世一，OK明白未？」言词间带点讽刺，直接回应粉丝的幻想。此外，亦有网民翻出郭羡妮其他发文，强调自己一直支持大家喜欢的偶像，也深爱整个《寻秦记》团队，希望大家能看到想看的画面，但不能接受自己的原意被曲解，并表示「此post绝不删」，立场坚定。

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郭羡妮与滕丽名被形容为「婢女」

有郭羡妮粉丝不满，指部份CP粉非第一次针对郭羡妮，甚至其他与古天乐有过合作的女星，称滕丽名、郑秀文、周秀娜、佘诗曼等都是「受害者」，她们因曾与古天乐在公开活动有接触或有过合作而被批评。有疑似CP粉甚至在Threads上发文，将宣萱比喻为「正牌老板娘」，郭羡妮与滕丽名则被形容为「婢女」，火药味极浓，不过亦有CP粉斥这些是「黑粉」。

郭羡妮的强势反击获得大批网民力撑，不少评论都批评CP粉的行为「走火入魔」，认为艺人之间的正常互动不应被恶意解读，并指这种「一踩一捧」的行为对其他明星极不尊重。其实当年《寻秦记》剧集版拍摄时，郭羡妮曾与古天乐传绯闻，如今郭羡妮已为人妻及人母，仍不时被CP粉拖下水，暗示她是「小三」，将她当成「假想敌」，网民认为难怪她会不高兴。

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