施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波

施明今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵，将于明天进行翌日大殓仪式，灵柩奉移富山火化场火化。今晚8时许，施明前夫李家鼎与𡥧子李泳豪一同离开灵堂。面对现场大批传媒追访，问及李泳豪太太林妤谦（Agnes）被拒入灵堂一事，李泳豪仅表示不作回应。记者再追问他与哥哥李泳汉的沟通情况，以及明天会否出席解秽酒，他同样表示不回应，并表明不会出席解秽酒，父子二人随后迅速登上座驾离开前往沙田丽豪酒店。

李泳汉与太太Conny拖手离开

在另一边，施明的大儿子李泳汉则与太太Conny一同拖手离开，他双手合十向在场传媒致意，表示：「有心，多谢。」当被问到是否有邀请爸爸李家鼎和弟弟李泳豪出席明天的解秽酒时，李泳汉确认已发出邀请。然而，当记者进一步追问明天是否会再次拒绝弟妇Agnes到场时，他则未有作出任何回应，为家族不和的传闻留下更多悬念。

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李泳豪妻Agnes灵堂外向奶奶施明鞠躬

这次家庭风波源于李泳汉早前曾透露，妈妈施明生前并不承认李泳豪的太太林妤谦（Agnes）为新抱，因此拒绝Agnes进入灵堂。为免引起冲突，李泳豪亦未有强逼哥哥，Agnes最终只能在灵堂外等候，简单向奶奶鞠躬道别后，便先行独自回家，未能送别奶奶最后一程。事件引发外界对李家鼎、李泳豪与李泳汉之间关系的持续关注。

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李家鼎日前炮轰大新抱搞是搞非

此外，李家鼎日前接受传媒访问时，亦罕有地公开炮轰大新抱、即李泳汉的太太Conny，直斥她「搞是搞非」，更形容她「人无三尺高，肚里三把刀」，认为今天家庭关系之所以恶劣，Conny责无旁贷。李家鼎更伤感表示，因为大仔与新抱搞风搞雨，令他无法跟一生最爱的前妻施明好好道别。

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