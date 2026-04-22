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施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离

影视圈
更新时间：20:42 2026-04-22 HKT
发布时间：20:42 2026-04-22 HKT

资深艺人施明今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵，施明与前夫李家鼎（鼎爷）的长子李泳汉，与弟弟李泳豪夫妇的不和事件成为热话。李泳豪的太太林妤谦（Agnes）不仅署名的花圈被弃于后楼梯，到场后更被拒诸门外，只能在灵堂外向奶奶施明遥寄哀思。 在众多前来致祭的亲友中，黄沾与华娃的长子黄宇瀚亦罕有露面，低调送别表姐施明，较早前其妹黄宇诗也有到场。他未有接受传媒访问，逗留片刻后便匆匆离去。

黄宇瀚2年前曾受访谈及亡父黄沾

黄宇瀚向来低调，最近一次公开受访已是2024年，当时他接受TVB特备节目《一代鬼才黄沾》，纪录黄沾逝世20周年。黄宇瀚当时谈及对爸爸的感觉，他曾坦言，年少时曾因父母离异而对父亲有过恨意，加上自小被称为「沾仔」，活在父亲巨大的光环下，令他一度感到抗拒，甚至不愿向外界透露自己是黄沾的儿子。不过，随著年岁渐长，他慢慢理解并接受了这个身份。 

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黄宇瀚投身广告营销行业

作为「鬼才」黄沾的长子，黄宇瀚继承了父亲的聪敏，并走出一条属于自己的路。他与父亲、祖父三代都就读喇沙书院，他中三后便远赴海外升学。90年代中期，黄宇瀚看准时机回流香港，投身广告营销行业，成为香港数码媒体的先驱者之一。踏入千禧年代，他更创立KOL公司，签下YouTuber进行产品推广，尽显其商业触觉。其后，他曾短暂转往上海发展，回港后曾加入Next Mobile。

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黄宇瀚回港定居父子破冰

在家庭方面，黄宇瀚亦深受父亲黄沾的影响。他曾透露，父亲一直鼓励他终身学习和大量阅读，这份好学精神已融入他的骨子里。虽然父子关系曾因父母离异而一度疏远，但自他回港定居后，二人曾一同居住，让关系得以破冰，变得亦师亦友。黄宇瀚形容父亲「心地好、好大方」，而他自己也将这份对家族的重视传承下去，表示会待16岁的女儿对爷爷黄沾的生平与文化遗产有更多认识后，才安排她出国留学。

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