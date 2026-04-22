施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶

施明今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵，李家鼎（鼎爷）、李泳豪、李泳汉之间的不和情况再升级。李家鼎今日与细仔李泳豪夫妇到场，被拒入内的李泳豪老婆林妤谦（Agnes）身穿黑衣、神情哀伤，最后只能在灵堂外念念有词、鞠躬送别奶奶施明。施明表妹黄宇诗现身护送Agnes离开。

黄宇诗护送李泳豪老婆离开

黄宇诗与两位亲友先一步陪同Agnes离开宝福纪念馆，Agnes被传媒追访，问到有无说话想对奶奶施明说？旁边的亲友代答：「刚刚已经讲了，在心中。」一行人步入电梯离开。传媒再追问到会否遗憾未能入灵堂向奶奶鞠躬？Agnes未有回答，与黄宇诗登上座驾离开，直驶回位于大埔科学园的寓所。

相关阅读：施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦

李泳汉举动疑引发家族不和

李家鼎家庭内部矛盾的细节，因早前双方多次隔空对骂而引来大众关注。据悉，长子李泳汉早前在施明病重期间，就已引发家庭纠纷，被指禁止父亲李家鼎及弟弟李泳豪等人前往探病。

相关阅读：施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃

更令人震惊的是，有指李泳汉在母亲施明离世后，并未第一时间通知家人，而是隔了数更才告知父亲李家鼎死讯，未能见前妻最后一面的李家鼎伤心欲绝，更持续暴瘦。连施明的妹夫邓梓峰早前也向传媒透露，他与太太也是从新闻报导中才得知施明离世的噩耗，显见家族内部的沟通早已出现严重问题。

相关阅读：施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场

施明设灵丨李泳汉扔弃弟妇Agnes花圈？