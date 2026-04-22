陈庭欣豪门梦碎翻挞旧爱？风骚嘟嘴贺生日成焦点 翟威廉曾自爆拥多名性伴侣

38岁前港姐冠军陈庭欣（Toby）去年底与「十亿富商」杨振源（Benny）的8年情断，豪门梦碎后回复单身。感情动向备受关注的她，近日竟惊喜现身绯闻前男友翟威廉的生日派对，二人在分手多年后罕有同框，Toby更在派对上风骚嘟嘴，表现极度投入，引发外界对他们复合的无限联想。

陈庭欣成翟威廉庆生焦点

回复单身后的陈庭欣，生活过得有声有色，除了获好友林盛斌（Bob）介绍城中笋盘，亦积极投入社交生活。近日翟威廉于IG铺出照片，惊见旧爱陈庭欣现身为他庆祝生日。从照片中可见，虽然现场有多位美女，但站在后排的陈庭欣依然是全场焦点，她对着镜头展露灿烂笑容，更兴奋得嘟起嘴，看起来非常享受派对气氛，丝毫不因「前度」身份而尴尬，大方得体的举动反而更让复合传闻甚嚣尘上。

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陈庭欣曾指「看不到将来」

回顾两人的感情往事，陈庭欣与翟威廉于2011年因合作而挞着，但两人爱得低调，地下情维持了约5年，至2017年宣布分手。据悉，当年分手原因主要是双方对未来没有共识，陈庭欣曾坦言在关系中「看不到将来」。

翟威廉自爆拥多名SP

而翟威廉分手后，曾公开承认自己拥有超过10年的「性伴侣（SP）」生活，数量更遍及日韩。这番惊人言论当时震惊全城，虽然他强调这是在单身状态下的个人选择，但不少人猜测，他这种开放的感情观，或许就是当年让一心追求稳定关系的陈庭欣心淡，最终导致分手的导火线。如今两人在敏感时刻再度同框庆生，也让外界好奇，这对昔日情侣是否有望尽释前嫌，重燃爱火。

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