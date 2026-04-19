金像奖2026｜卫诗雅凭《再见UFO》夺最佳女配角  上届攞影后连续2年上台：希望仲有机会演落去

金像奖2026／最佳女配角／第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，今届最佳女配角由卫诗雅夺得，继上届勇夺影后之后，连续两届踏上颁奖台。卫诗雅凭《再见UFO》梁颖恩一角，压倒《水饺皇后》的惠英红、《风林火山》的鲍起静、《女孩不平凡》入围的邓涛，以及《寻秦记》的滕丽名夺奖。

卫诗雅连续两届得奖

早前卫诗雅已凭同一角色，取得「香港电影导演会年度颁奖典礼」的最佳女配角奖，今次可谓是大热得奖。今次颁奖嘉宾是乐队朱凌凌，其中成员朱柏康读出得奖者名字，他表示是「阿妹」得奖，立即令大家想起二人于《破‧地狱》饰演兄妹。虽然未有如上届立即爆喊，但卫诗雅亦立即眼有泪光，她立即拥抱医生老公周祉安，之后就和跟片演员黄又南深情拥抱。

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卫诗雅从「阿哥」朱柏康手上攞奖

卫诗雅在台上从「阿哥」朱柏康手上取得奖项，卫诗雅忍住眼泪尽展大将之风，她表示：「我要多谢《再见UFO》嘅导演梁柏坚同埋监制AMY姐，多谢你哋7年前将呢个角色交畀我，希望冇令你哋失望。多谢《再见UFO》团队，多谢台前幕后嘅工作人员同演员，我都要多谢EEG老板，经理人，另外我要多谢老公，多谢你一直陪伴住我」。

卫诗雅：希望仲有机会演落去

卫诗雅之后补充：「呢套系7年前嘅戏，当时系我好迷惘嘅一个时期，我当时好开心有呢个机会，𠮶阵我好惊自己做得唔好，依家得到呢个奖，可以话对7年前嘅自己有一个交代」。卫诗雅最后表示：「我会继续做好演员，希望仲有机会演落去」。

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