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金像奖2026丨麦浚龙提名新晋导演再度落败 《风林火山》狂扫幕后大奖 回顾Juno执导争议

影视圈
更新时间：22:18 2026-04-19 HKT
发布时间：22:18 2026-04-19 HKT

金像奖2026／Juno麦浚龙／新晋导演丨第44届香港电影金像奖将于今晚（4月19日）盛大举行，ViuTV 99台将于晚上7时30分现场直播。本届「新晋导演」奖项竞争激烈，其中，凭借耗资4亿、制作长达八年的警匪巨作《风林火山》提名的麦浚龙（Juno），无疑是本届最具话题性的人物之一，可惜最终败给《女孩》的舒淇。从音乐界的「坏孩子」到影坛备受瞩目的新锐导演，麦浚龙每一步都充满争议与传奇色彩。《星岛头条》为您深入剖析他的富二代背景、与模特儿女友戴庚玲（Janine）的十年爱情长跑，以及《风林火山》背后的种种是非。

金像奖2026丨麦浚龙提名两次新晋导演

麦浚龙曾在2013年凭电影《僵尸》获提名《第33届香港电影金像奖》的「新晋导演」，今次麦浚龙再凭《风林火山》提名「新晋导演」，最终仍然落败而回，不过《风林火山》先后获得「最佳服装造型设计」、「最佳视觉效果」、「最佳美术指导」、「最佳音响效果」、「最佳男配角」等成大赢家。

而根据香港电影金像奖的规则，导演可凭其执导的「首两部」电影角逐「新晋导演」奖项，只要未曾获奖，便有两次提名机会。这项规则旨在给予影坛新秀更多的肯定机会，因此麦浚龙的两次提名完全符合规定，不过这次落败亦代表他不会再有机会得到金像奖「新晋导演」。

金像奖2026丨麦浚龙父亲是富商麦绍棠

现年42岁的麦浚龙是名富二代，其父亲是富商麦绍棠，家境优渥。2002年，麦浚龙以歌手身份出道，他曾被指凭借父亲的财力获得大量宣传资源，却也因此招致「买奖」、「买粉丝」的负面批评。

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金像奖2026丨麦浚龙执导《僵尸》一洗负评

麦浚龙后来转向非主流音乐，凭借《耿耿于怀》、《念念不忘》及与谢安琪合唱的《罗生门》三部曲，成功在乐坛奠定其独特的暗黑风格，备受好评。2013年，麦浚龙首次执导电影《僵尸》，将港产僵尸片以全新美学风格呈现，口碑票房双收，成功转型为电影导演，一洗昔日负评。

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金像奖2026丨麦浚龙与混血女友拍拖逾十年

麦浚龙过往的绯闻不多，较为人知的是曾在2008年阿娇（钟欣潼）陷入低谷时给予支持，两人一度传出恋情。

在感情方面，麦浚龙与大他两岁的中英混血模特儿女友戴庚玲（Janine）相恋超过十年，感情稳定。两人于2010年因拍摄MV挞着，恋情曾有过短暂分手，但于2013年复合后更见稳固。期间虽有传闻，但麦浚龙澄清分手与第三者无关。目前，麦浚龙与女友戴庚玲虽未有结婚或生育计划，但感情依然甜蜜，戴庚玲更不时在社交平台公开放闪。

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金像奖2026丨《风林火山》争议不断

《风林火山》是麦浚龙倾注心血的野心之作，但历时8年制作、耗资4亿，从开拍到上映争议不绝。动作指导熊欣欣公开炮轰其为「心理变态的作品」，直指导演不顾演员安全；同时，屡传麦浚龙与演员不和，更有传任贤齐因拍摄受伤与导演争执后，戏份被全数删除。著名导演王晶亦曾批评他「靠父干」。电影上映后口碑两极，视觉风格获赞，但叙事被批混乱。尽管如此，电影依然横扫本届金像奖12项提名，成为提名大赢家，足见其受到业界肯定。

在今晚的「新晋导演」奖项上，麦浚龙将面对来自多位实力强劲的对手。他的竞争者包括同样凭《世外》入围的吴启忠、执导《他年她日》的龚兆平、以《女孩》首次担任导演的影后舒淇，以及共同执导《UFO 离奇命案》的郭家禧和李振杰。

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日期：2026年4月19日（星期日）
地点：香港文化中心
电视直播：ViuTV 99台（直播连结 https://viu.tv/ch/99
举行时间：红地毡（下午4时30分）；颁奖典礼（下午7时30分）

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