金像奖2026丨朱家欣获颁终身成就奖 被封港产片特效之父 弟妇为钟楚红、妻为陈依龄 生于演艺世家

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日（2026年4月19日）在香港文化中心隆重举行，本届「终身成就奖」的得主，是带领香港电影进入高科技新纪元的先驱人物、先涛数码创办人兼主席朱家欣（John Chu）。他被封「港产片特效之父」，不仅是香港电影特效界的泰斗，其家庭背景同样星光熠熠，弟妇是巨星钟楚红，太太则是前邵氏女星陈依龄。

朱家欣是电脑特技先锋

朱家欣出身于电影世家，其父朱旭华为著名电影人，朱旭华曾是大中华电影公司厂长、 永华影业公司宣传主任、 邵氏《 香港影画》 的主编。朱家欣在耳濡目染之下，对电影制作充满热情，早年赴笈意大利攻读电影。80年代中期，他敏锐地洞察到荷里活电影运用电脑特技的趋势，毅然创立「先涛数码」，为香港的广告及电影界引入革命性的视觉特效技术。

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朱家欣缔造香港电影视觉奇迹

1998年，朱家欣与嘉禾合作的《风云：雄霸天下》凭借震撼的视觉效果，在当时的电影淡市中创下票房佳绩，不仅为香港电影的电脑特效订下新标竿，更开创了亚洲地区数码特效制作的先河。其后，他制作的《中华英雄》、《少林足球》、《功夫》及《见鬼》等电影，多次荣获香港电影金像奖及台湾金马奖「最佳视觉效果」殊荣。其中，《少林足球》更一度创下香港电影史的最高票房纪录，让港产片的技术水平在国际舞台上大放异彩。

朱家欣的贡献不仅是技术上的突破，更为香港培育了大量数码娱乐界的专业人才，使香港成为能与日本、南韩匹敌的区内数码娱乐重镇。

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朱家欣一家皆名人

除了事业上的辉煌成就，朱家欣的家庭背景也为人津津乐道。他的胞弟是已故的资深广告人朱家鼎，即是巨星钟楚红的先夫，因此朱家欣亦是钟楚红的大伯。

70年代的著名影星、前邵氏爱将陈依龄是朱家欣的太太，女星陈美龄、维特健灵健康产品有限公司创办人兼CEO陈曦龄则是他的姨仔。陈依龄婚后便淡出幕前，专心相夫教子，极为低调。在2001年朱家欣获颁「铜紫荆星章」的授勋礼上，陈依龄罕有地陪同丈夫亮相，向他道贺，成为一时佳话。朱家欣儿子朱松青虽然未有在演艺圈发展，但凭出色的精算术，成为知名数学补习天王，他同时亦是一位雕塑家。

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朱家欣成就获香港特区政府肯定

朱家欣对香港数码娱乐科技的贡献良多，早已获得多方肯定。他曾于1999年获国际杂志《商业周刊》选为50名「亚洲之星」之一，并于2001年获香港特区政府颁授「铜紫荆星章」。

如今，香港电影金像奖将「终身成就奖」颁予朱家欣，再次肯定了他在推动香港电影工业发展、提升技术水平及培育人才方面的不朽贡献，为他在数码娱乐领域的辉煌成就上，再添完美一笔。

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