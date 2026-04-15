江图离世｜年轻多跟富家女拍拖  生活不羁致终身未婚  极度贪靓曾获「杰出演艺大奖」

人称「亚视传奇绿叶」的资深演员江图，今日惊传因心脏病与世长辞，享年89岁，消息震惊演艺圈。江图一生塑造了无数经典配角，演技备受肯定，而他毕生未婚，他就曾于访问中解释原因。

江图年轻不羁错过适婚年龄

江图纵横演艺圈数十年，感情生活一直相当低调。他曾于访问中坦言，自己终身未婚与年轻时不羁的性格有关。他直认年轻时几乎每晚都外出饮酒玩乐，交往的对象多是比自己年长的富家女，但当时并无成家立室的打算，在日复一日的玩乐中，最终错过了适婚年龄，单身至今。

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江图三年前获颁「杰出演艺大奖」

江图的演艺生涯备受业界肯定。3年前他于香港演艺人协会获颁「杰出演艺大奖」，并由会长古天乐亲自颁奖。当时他精神奕奕地表示：「好开心可以得奖，我好钟意做戏，希望再有机会做戏，我未系老到行唔到，仲可以同观众见面。」一言一语都流露出他对演戏的热爱。

江图天生贪靓 「光鲜地老去」

除了演技出众，江图也是圈中闻名的「贪靓之人」。他曾表示要「让自己光光鲜鲜地老去」，对仪容打扮一丝不苟。他过去拍剧时，更不介意自掏腰包添置戏服，他曾笑言：「监制谂起想要人扮有钱佬，就会谂起江图。」只因他总能以最华丽的私伙衫，完美演绎富豪角色，其敬业及爱美的精神令人敬佩。

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