《中4》索爆评审海儿穿吊带裙晒白滑肌肤 好身材若隐若现 早前传与谷娅溦不和三字回应

《中年好声音4》评审团早前出现变动，谷娅溦宣布退出，一度传出她与另一位美女评审海儿因内讧所致。在日前的公开活动上，海儿亲自回应事件，无奈表示传闻「好神奇」，因她与谷娅溦在录影时只会讨论化妆或歌唱等话题。指评审团关系良好。海儿似乎为证明心情未受影响，在IG上载一段新影片，大方分享自己的生活点滴，其仙气外形再次成为焦点。

海儿穿白色吊带裙展现清纯魅力

在影片中，海儿身穿一袭白色细肩带连身裙，设计简约，布料轻薄，完美突显了她白皙的肌肤和纤细的锁骨线条。虽然裙子剪裁宽松，但在她转身和走动时，在阳光照射下，依然隐约可见其姣好匀称的身材。海儿留著一头长曲发，在镜头前展露甜美灿烂的笑容，时而转圈，时而拨弄秀发，散发出满满的仙气和清纯魅力。影片的背景是一片壮丽的翠绿山景，配上海儿写下的「Is this the most beautiful view ever?」的字句，构成一幅「人景合一」的优美画面。

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海儿力撑谷娅溦「燃烧生命」工作

海儿早前受访曾指，对谷娅溦离开《中年好声音4》评审团表达关心，更力撑对方，透露谷娅溦工作的辛酸一面：「佢真系好辛苦，成日喺内地拍嘢拍到凌晨三、四点，搭车返嚟又要由头化妆……佢系燃烧生命咁拍。」这番话让外界猜测，真正让谷娅溦退出的或许是巨大的工作压力。其实谷娅溦早前亦曾透露，离开《中年好声音4》评审团是因为工作档期难以配合，惟消息公布后，邓兆尊在网上节目大爆与资方要求有关，暗示资方不想用谷娅溦，因而改动评审团阵容，引起大众热议。

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谷娅溦退出《中年好声音4》评审团另有原因？