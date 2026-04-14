「东张女神」吴幸美婚后解密老公神秘身份 公开《东张》同事没到贺内情 连喜帖都冇派？

「东张女神」吴幸美早前无预警下宣布婚讯，其圈外老公的神秘背景，加上《东张西望》团队没有主持出席她的婚礼，一度引起外界诸多揣测。近日，刚与老公从韩国度蜜月归来的吴幸美接受访问，谈及这位「神秘Mr. Right」是一位比她年长几岁的专业人士。两人经由朋友介绍，交往半年便认定对方，在双方家长的支持下，温馨而迅速地筹备了婚礼。

吴幸美实现亡父遗愿觅得良缘

婚礼唯一的遗憾，是吴幸美的父亲未能亲眼见证女儿觅得幸福。她忆述在2019年父亲离世前一星期，爸爸曾对她说：「你这么乖、善良，终有一天一定会找到（另一半），爸爸对你很有信心。」这番话成为她心中的挂念。如今，她终于可以告慰亡父，实现了亡父的愿望，找到了一个跟亡父一样善良，而且爱惜她与吴母的人。

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吴幸美爆《东张》同事缺席婚礼之谜

对于婚礼细节，吴幸美选择了春暖花开的3月22日，寓意美好。婚讯在社交平台公开后，获得大批网民及圈中人祝福，足见其人气。对于外界最好奇的《东张西望》同事集体缺席一事，她解释因老公是圈外人，希望婚礼能低调进行，故只邀请了至亲及出道以来对她爱护有加的前辈。她表示，没有派发「红色炸弹」打扰《东张》的庞大团队，但已向每位同事派发喜饼卡并送上韩国手信，以分享新婚喜悦。

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吴幸美感激前辈雪中送炭

至于有份受邀出席她婚礼的圈中人，吴幸美在访问中亦一一分享与他们相熟的原因。她特别感谢多位视她如女儿的前辈，包括带她开展歌唱事业、并送上钻石手链作贺礼的李丽霞（黑妹）；如大哥哥般看著她成长的李思捷；以及在她父亲病重时给予最大支持的王俊棠。她忆述当时在电视台走廊因担心父亲病情而崩溃大哭，王俊棠的安慰及支持让她感到雪中送炭。

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