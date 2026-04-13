《给十九岁的我》风波升温 英华女学校校监发信斥张婉婷方诋毁校长诚信：并无说谎

备受争议的纪录片《给十九岁的我》，继2023年因主角反对而短暂上映后停映，近日再因参展意大利乌甸尼远东电影节一事掀起风波。发行商高先电影（Golden Scene）上周宣布取消参展，并意有所指地表示将「保留一切法律权利」后，今日（13日）流传英华女学校校监苏成溢向全体师生及家长发出内部信件，态度强硬地反驳，直斥导演张婉婷及高先电影的声明与事实不符：「诋毁了校长的诚信，陷她于不义。」

校方重申从未批准《给十九岁的我》重新放映

在最新的内部信件中，英华女学校校监苏成溢强调，学校的重心是引领学生成长：「电影界的事务并非本校的关注重点。」信中明确指出，自2023年2月停止公映以来，根据英华女学校校董会及纪录片专责小组于今年1月20日的决议，英华女学校至今从未批准《给十九岁的我》以任何形式重新放映。英华女学校重申，在今年2月与张婉婷导演及高先代表会面时，祝慧勤校长已清晰表达，在未获所有主要拍摄者同意前，绝不同意亦不支持任何形式的放映，并要求对方提供过往的会计帐目以结算款项。

相关阅读：给十九岁的我丨卷参展风波宣布退出远东电影节 发行商高先电影保留法律权利

英华女学校澄清校长「并无说谎」

针对张婉婷与高先电影早前的声明，英华女学校校监苏成溢在信中严正澄清：「祝校长并无说谎，她所有的职务行为均符合校董会的决议与期望。」信中确认，对方在会上虽曾口头提及海外参展意愿，但从未提供任何具体资料供校方审批。对于目前僵局，校方表示理解导演、制作团队与发行商持有不同看法，但期望各方能本著爱心和真诚相待的态度，继续保持沟通，以解决纷争。

相关阅读：给十九岁的我丨参展风波越烧越烈 张婉婷由「唔清楚」到怒斥母校讲大话 网民质疑：边个版本先准确