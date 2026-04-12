郑雷离世｜去年尾最后照片曝光 牙齿所剩无几仍精神饱满 健美先生出身曾演《笑傲江湖》

香港娱乐圈再传噩耗，曾在古天乐版《神雕侠侣》中以「裘千仞」一角深入民心的资深演员郑雷，已于上月25日安详辞世，今午于香港殡仪馆举行。

郑雷的最后照片

郑雷先生淡出萤光幕多年，其健康状况一直备受关注，两年前更一度误传死讯。直至去年11月，其好友兼香港动作指导吴育枢分享了郑雷的近照，才平息了谣言。从这张最后曝光的照片中可见，郑雷先生虽然老态尽现，头发与胡须已然花白，口中牙齿亦所剩无几，但依然精神饱满，面露微笑。吴育枢当时配文指他「仍然精神饱满」，感谢外界关心。

相关阅读：前TVB「金牌绿叶」郑雷离世今午设灵 灵堂布置简约家属拒受访 曾演古天乐《神雕》裘千仞

郑雷「寿终正寝」未有大病

吴育枢于网上，透露郑雷是「寿终正寝」，这说明了郑雷的晚年应未受重大疾病的折磨，是安详地走完人生最后一程。吴育枢同时澄清，郑雷近年一直在香港生活，所谓「移民加拿大」纯属谣言。

郑雷健美先生出身

郑雷的生平堪称香港武侠电影的活历史。他原为健美先生，1963年参加邵氏电影公司的演员招募，在千人中与王羽一同脱颖而出，其后更与罗烈、张翼、解元并称为「邵氏五虎」，是导演张彻的第一代弟子。在邵氏期间，他参演了《虎侠歼仇》、《独臂刀》等经典武侠片，以硬朗形象与扎实身手，成为那个辉煌时代不可或缺的面孔。

郑雷健曾演出《神雕》、《笑傲江湖》

其后，郑雷转战电视圈，在佳艺电视、亚洲电视及TVB均留下了大量经典角色。除了观众最为津津乐道的95版《神雕侠侣》中的「裘千仞」外，他还在吕颂贤版《笑傲江湖》中饰演「木高峰」，以及在经典剧集《陈真》中扮演令人印象深刻的大反派。从影近四十年，郑雷先生甘当绿叶，虽多为配角，却用精湛的演技赋予了每个角色生命力，是无数观众心中的「金牌绿叶」和童年回忆。

相关阅读：宣萱感言古天乐郭羡妮落泪 《寻秦记》演员聚首商场全场大合唱「天命最高」掀回忆杀