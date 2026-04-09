给十九岁的我丨张婉婷发公开信反击「未授权」内幕 斥英华女校「讲大话」 强调阿佘曾签同意书

张婉婷执导的纪录片《给十九岁的我》的争议于今日（4月9日）再有新发展。在英华女学校发出「未授权」声明、与电影割席后，导演张婉婷联同制作团队深夜发表公开信，全面反击校方说法，直指对母校「公然对社会讲大话」感到非常震惊及无法接受。团队在信中惊爆，今年初已开始与校方商讨参展事宜，校长及副校长在2月26日的会议上并未反对，甚至要求团队准备影展预算，与校方今日「未授权」的声明内容完全相反。而《给十九岁的我》的发行商Golden scene亦就事件发表声明。

张婉婷一方称已删剪「阿聆」全部片段

信中详细披露了与学生沟通的细节，直接反驳了主角「阿佘」早前向媒体表达的反对意愿。团队指出，校长曾向他们表示，除「阿聆」（王卓聆）没有回复外，其余受访者（包括「阿佘」）均同意参展。团队更强调，「阿佘」曾在2022年第二度签署同意书，同意电影参加各地影展，因此对她近日的说法感到「完全始料不及」。

至于另一位主角「阿聆」，团队在信中明确表示，考虑到她之前的意愿，参展意大利远东电影节的版本，已将其片段全部删除，并已透过影展主办方通知其代表律师。团队的初衷是在尊重个别参与者意愿的前提下，不让十年心血变成「禁片」。

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张婉婷一方称团队哑忍三年感心痛

张婉婷与团队在信中表达了极大的难过与遗憾，称三年来为了尊重学校和保护学生，整个团队在巨大的精神压力下一直哑忍，回避传媒。他们强调，拍摄十年间与学生及家长相处融洽，绝无威迫利诱，对于被指控侵犯私隐、妄顾年轻人意愿，团队自言「完全问心无愧」。

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张婉婷一方称斥校方推卸责任

信件的结尾充满悲愤与讽刺，团队直言：「《给十九岁的我》是一班英华旧生无偿地为母校留一个历史纪录，纵使事件让我们受尽千夫所指，我们都坚持挺过去，想不到如今是学校出手割席，实在是整件事最大的讽刺。」团队表示，校方单方面发出推卸责任的声明，并非教育家所为。目前，团队已保留一切公开事实真相、还他们清白的权利，令事件的后续发展更添变数。

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《给十九岁的我》发行商Golden scene发声明

另外，《给十九岁的我》的发行商Golden scene亦就事件发表声明，全文如下：

声明

我们留意到英华女学校今天发出的声明，当中有关电影《给十九岁的我》参与乌甸尼远东电影节，学校指事前并无作出授权，有关说法与事实不符，对此我们感到非常遗憾。

根据发行合约，校方授权本公司作为国际发行并安排电影参与国际影展，我们亦在今年初与校长见面并征询校长意见，校长并没有提出反对，并著本公司安排参展的预算。

至于电影中有争议的部份，我们并不会在参展的版本中放映，有关决定亦已通知影展的主办方。

本公司已咨询法律意见，不排除以法律行动维护本公司的声誉和权益。

高先电影有限公司

2026年4月9日