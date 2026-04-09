给十九岁的我丨英华女校发声明「未授权」于意大利影展放映 张婉婷执导纪录片再掀私隐争议

由金像奖导演张婉婷为母校英华女学校执导的纪录片《给十九岁的我》，3年前曾引发巨大私隐争议，《给十九岁的我》近日因入选《第28届意大利乌甸尼远东电影节》再度成为焦点。对此，英华女学校于今日（4月9日）发出官方声明，明确表示在未获得所有主要拍摄参与者一致同意的情况下，校方并未授权纪录片于意大利远东电影节进行放映，并重申对学生身心健康的重视，期望事件能圆满解决。在校方声明之前，个人资料私隐专员公署已于昨日（4月8日）主动介入，联络学校了解详情，以保障相关学生的个人资料私隐。

旧生揭张婉婷拍摄手法争议

此番风波源于2023年电影公映时，主角之一「阿聆」公开表示未同意放映，触发轩然大波，导致电影极速下架。岂料事隔三年，电影竟出现在《第28届意大利乌甸尼远东电影节》的「特别放映」名单上，近日更有新进展，电影节网站上《给十九岁的我》的预告片已被发现下架。随著电影再度参展，两位主角「阿聆」与「阿佘」先后重申，她们反对公映的立场不变。「阿佘」更指，校方曾征询其意愿，她已明确反对，未料电影仍被送展，令她对制作团队「极度失望」。日前，「阿聆」的好友、英华旧生恭心更在社交平台发表长文，力撑同学并直斥张婉婷的拍摄手法，她写道：「我未见过有咁多旁白嘅纪录片」，认为导演利用剪接权，将同学的私密生活强行塞入其预设的剧本中。

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网民怒批消费学生伤痛

恭心的文章详细描述了她对电影的观感，她认为张婉婷以「过来人」的傲慢姿态，矮化和嘲弄片中少女们的成长挣扎，将她们的眼泪视为反叛，迷失视为幼稚。她沉痛地忆述，观影时戏院内的长辈竟对片中同学描述家庭暴力等痛苦经历报以笑声，令她意识到「呢套戏受众从来不是我哋」，而是为满足长辈「猎奇心理」、量身订造的「回春药」，沦为一种娱乐消遣。

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网民促《给十九岁的我》停止公映

恭心的长文在网路上引起极大回响，许多网民表示看毕全文才恍然大悟，纷纷留言：「之前唔明为何拍了又不让上画，经你解释，现在明了。」、「难听讲，呢套嘢根本就纯粹系一套导演自娱嘅drama，但佢系利用同消费紧一啲人真实嘅经历、青春、伤痛；导演好无耻！」舆论风向明显转为支持片中的学生，并愤慨地认为张婉婷的处理方式极不尊重，大批网民要求《给十九岁的我》应停止任何形式的公开放映。

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