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钟丽缇大女张敏钧游越南尽展澎湃身材 比坚尼裤仔凸显蜜桃臀 坐笃笃上围狂跌宕

影视圈
更新时间：18:00 2026-04-09 HKT
发布时间：18:00 2026-04-09 HKT

现年28岁的「性感女神」、钟丽缇大女张敏钧（Yasmine），完美继承了母亲的优良基因，拥有令人艳羡的魔鬼身材与精致脸蛋。向来对娱乐圈充满兴趣的她，虽然在事业上未及母亲的辉煌成就，但在社交媒体上凭借其阳光开朗的形象和火辣风格，依然坐拥超高人气。

张敏钧细码比坚尼包唔住上围

张敏钧近日飞往越南享受阳光与海滩的热情假期，并在社交平台大方分享旅行美照。身处热带天堂，Yasmine当然不会吝啬展示其美好身材。从照片可见，她换上一套白色细码比坚尼出海，比坚尼上衣仅仅包覆著她丰满的上围，视觉效果极其诱人；而下身的比坚尼裤子设计同样性感，侧面绑带尽现其纤腰与结实的蜜桃臀，火辣身材一览无遗。Yasmine在游艇上迎著海风摆出各种自信甫士，时而慵懒地安坐，时而手遮阳光远眺，配上她健康的小麦肤色，散发出无穷的野性魅力。

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张敏钧坐笃笃上围狂震

除了静态的比坚尼美照，Yasmine更分享了一段乘坐当地「笃笃车」的影片，画面更是震撼。影片中，她换上一件红色低胸吊带装，在夜色中穿梭。由于路面颠簸，车身不断摇晃，导致她傲人的上围也随之有节奏地弹跳震动，配上她时而迷离、时而甜笑的诱惑表情，画面极尽挑逗，让人看得心旷神怡，目不转睛。

张敏钧：接受生命的高低起伏

Yasmine在影片中写道：「也许接受生命本来就有高低起伏，才是真正感受自由的唯一方式。」看来她非常享受这次旅程中的每一个瞬间，无论是出海的宁静，还是坐笃笃车的颠簸，都成为她感受自由人生的养分。这次越南之旅，Yasmine再次向外界证明，她已尽得母亲真传，无愧于新一代性感女神的称号。]

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