日本乐队ONE OK ROCK下月香港演唱会取消 主办方：不可抗力 上海巡演同未能如期举行

日本摇滚乐队ONE OK ROCK原定于2026年5月2日及3日，在中环海滨活动空间举行的《ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN HONG KONG》宣布取消。主办单位Live Nation HK今日（9日）在社交平台公布此消息，并已公布相关退票安排。

ONE OK ROCK香港演唱会取消

日本摇滚天团ONE OK ROCK的亚洲巡回演唱会再度公布取消消息。继早前上海站因「不可抗力因素」取消后，主办单位Live Nation HK今日（9日）在官方Instagram及Facebook专页宣布，原定于2026年5月2日及3日在中环海滨活动空间举办的两场《ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN HONG KONG》香港站演唱会，因故取消。

官方声明：因不可预见情况

根据主办单位Live Nation HK发出的官方公告，本次取消是「鉴于发生艺人与主办方均无法预见且不可抗力之因素，尽管我们已尽最大努力多方协调，遗憾相关问题仍超出了可控制范围，导致演出无法如期举行。」乐队的官方Instagram帐号 (oneokrockofficial) 也同步发布了取消演唱会的通知，证实了此消息。

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ONE OK ROCK演唱会接连取消

这已是ONE OK ROCK本次《DETOX ASIA TOUR 2026》亚洲巡回演唱会中，第二次宣布取消。ONE OK ROCK原定于5月9日在上海的演唱会，主办方已于3月初以同样的「不可抗力因素」为由宣告取消，如今香港站也遭遇相同命运，让中国的歌迷感到可惜。由于ONE OK ROCK本次《DETOX ASIA TOUR 2026》亚洲巡回演唱会销情理想，各地的门票早已卖光，歌迷都推测或因中日关系紧张，而令日本艺人在中国的行程受影响。

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ONE OK ROCK演唱会门票将获退款

对于已经购票的乐迷，主办单位已公布退款详情。经由 Cityline、Trip.com 或 大麦 购票平台购买相关演唱会门票的观众可获门票退款。有关购票平台将陆续安排 自动全数退款，购票人 毋须作出任何退款申请。

官方在声明最后写道：「对此遗憾结果，我们深感抱歉，亦感谢各位的理解与包容。」许多粉丝在消息公布后涌入留言区，表示虽然非常失望和难过，但仍会继续支持乐队，并期待他们未来能再次来港演出。

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