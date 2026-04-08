李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿

施明上月病逝，长子李泳汉处理亡母身后事同时，却爆出不少家事，掀起一场家庭纠纷。施明的前夫李家鼎（鼎爷）今日（8日）公开回应长子李泳汉的多项指控，令家事再度掀起讨论。李泳汉今日接受传媒访问时，全盘否认父亲指他阻挠施明出席细仔李泳豪婚礼的说法，并反指父亲正欺负已故的施明。他认为父亲一直受到弟弟李泳豪及其妻子的操控，才会发表不实言论，令他心痛欲绝，并表示他亦是李家鼎的儿子，被李家鼎如此对待感伤心，他说：「点解个老窦可以咁样，为咗泳豪个女人咁过份抹黑我，伤害我名声。」

李泳汉称所有亲戚皆未被邀赴李泳豪婚礼

针对被指曾阻止母亲施明出席李泳豪婚礼，更扬言要「打死」施明一事，李泳汉提出强烈反驳。他声称自己手握人证和物证，足以证明母亲施明本身就不喜欢李泳豪的老婆林妤谦（Agnes）。他更透露，当时不单是母亲没有被邀请，而是所有亲戚朋友都没有被邀请出席，因此不存在他威胁或阻止任何人参加婚礼的可能性，以此来驳斥对他的不实指控。

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李泳汉反对李泳豪与弟妇送殡

对于弟弟李泳豪计划携老婆出席母亲施明丧礼的决定，李泳汉表达了明确的反对立场。他强调，不希望「𠮶个女人」出现在丧礼上，是母亲施明生前的最后意愿，恳请弟弟能尊重亡母。李泳汉认为，弟弟此举只是为了让妻子能名正言顺得到一个身份，完全没有顾及母亲的感受。他再三表示自己所言均有证据支持，希望能还自己一个清白。

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