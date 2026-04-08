Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿

影视圈
更新时间：21:40 2026-04-08 HKT
发布时间：21:40 2026-04-08 HKT

施明上月病逝，长子李泳汉处理亡母身后事同时，却爆出不少家事，掀起一场家庭纠纷。施明的前夫李家鼎（鼎爷）今日（8日）公开回应长子李泳汉的多项指控，令家事再度掀起讨论。李泳汉今日接受传媒访问时，全盘否认父亲指他阻挠施明出席细仔李泳豪婚礼的说法，并反指父亲正欺负已故的施明。他认为父亲一直受到弟弟李泳豪及其妻子的操控，才会发表不实言论，令他心痛欲绝，并表示他亦是李家鼎的儿子，被李家鼎如此对待感伤心，他说：「点解个老窦可以咁样，为咗泳豪个女人咁过份抹黑我，伤害我名声。」

李泳汉称所有亲戚皆未被邀赴李泳豪婚礼

针对被指曾阻止母亲施明出席李泳豪婚礼，更扬言要「打死」施明一事，李泳汉提出强烈反驳。他声称自己手握人证和物证，足以证明母亲施明本身就不喜欢李泳豪的老婆林妤谦（Agnes）。他更透露，当时不单是母亲没有被邀请，而是所有亲戚朋友都没有被邀请出席，因此不存在他威胁或阻止任何人参加婚礼的可能性，以此来驳斥对他的不实指控。

相关阅读：李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好

李泳汉反对李泳豪与弟妇送殡

对于弟弟李泳豪计划携老婆出席母亲施明丧礼的决定，李泳汉表达了明确的反对立场。他强调，不希望「𠮶个女人」出现在丧礼上，是母亲施明生前的最后意愿，恳请弟弟能尊重亡母。李泳汉认为，弟弟此举只是为了让妻子能名正言顺得到一个身份，完全没有顾及母亲的感受。他再三表示自己所言均有证据支持，希望能还自己一个清白。

相关阅读：吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
10小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
3小时前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
01:54
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
5小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
时事热话
6小时前
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
社会
8小时前
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
影视圈
7小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
7小时前
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
影视圈
6小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
2小时前