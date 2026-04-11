金像奖2026｜李哲坤凭《捕风追影》提名最佳新演员 起底15年武术冠军背景 梁家辉点名赞

金像奖2026／最佳新演员／李哲坤／捕风追影丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。现年21岁的内地男演员李哲坤，凭《捕风追影》提名「最佳新演员」，同场竞逐的还有《金童》的李佳芯、《女孩不平凡》的邓涛、《逆转上半场》的周祗月以及《给爱丽丝》的苏子茵。李哲坤虽然年纪轻轻，但已有超过15年武术根底，配合他讨好的造型，未来或有机会成新一代动作巨星。

金像奖2026丨李哲坤凭《捕风追影》提名最佳新演员

李哲坤于《捕风追影》中，演盗匪团幕后主脑梁家辉旗下的「狼群」集团成员之一，他心狠手辣，出动狙击对手动作快狠准，他在片中以行云流水的动作演出，配合层次分明的角色情感，演技与武艺兼备，充分展现新生代动作演员的生气勃勃，成为电影传承接棒精神的最佳体现，获提名最佳新演员实至名归。

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金像奖2026丨李哲坤拥逾15年武术根基

李哲坤的演艺之路并非一蹴可几。他自幼习武，拥有超过15年的深厚武术根基，目前就读于武汉体育学院。他不仅持有国家二级运动员资格，更曾斩获江西省武术比赛的双刀冠军及枪术剑术亚军。在参演《捕风追影》前，他已透过《三年河东，三年河西》等短剧磨练演技。

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金像奖2026丨李哲坤挑战动作巨星席位

在银幕首秀《捕风追影》中，李哲坤不止动作戏演得赏心悦目，内心戏亦层次分明，让观众留下深刻印象。他无论是高难度的翻腾跳跃，还是激烈的近身搏斗，都应付自如。俊朗的外型，配上结实的肌肉身材，让他具备了挑战新一代动作巨星的绝佳条件。

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金像奖2026丨李哲坤获成龙梁家辉加持

首次拍摄电影长片，便有幸与成龙及梁家辉两位殿堂级前辈合作，李哲坤坦言获益良多。他提到，成龙大哥在片场「一点架子都没有」，不仅亲自指导新演员，更会细心地检查威也等安全措施，确保万无一失。而梁家辉则像一位循循善诱的老师，在拍摄一场家庭戏时，细心为演员们剖析角色情绪，带领他们入戏。

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金像奖2026丨李哲坤紧记前辈教诲

李哲坤感言，从两位前辈身上，他不仅学会了如何演戏，更领悟了做人的道理。「无论一个人有多大的成就，都要保持谦逊，要有一颗一直热烈、勤奋的心。」他紧记前辈的教诲，以「严以律己，宽以待人」为座右铭，并认为自己最大的敌人是自己，每一次进步都是在超越过去。

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