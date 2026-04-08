李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席

资深艺人施明（又名方宝仪）2026年3月21日不幸病逝。施明长子李泳汉今日（8日）正式发布讣闻，公布丧礼详情。然而，施明离世后，前夫「鼎爷」李家鼎与双胞胎儿子李泳汉、李泳豪之间的家庭纠纷愈演愈烈，李泳汉更公开表示，因亡母生前不承认弟妇林妤谦（Agnes）的身份，将拒绝她出席丧礼，为这场家庭风波再添话题。

李泳汉公布施明丧礼细节

施明长子李泳汉今日（8日）在facebook向外界公布了丧礼的详细安排。根据讣闻内容，灵堂将设于大围宝福纪念馆四楼A妙如堂，于公历4月22日（星期三）下午4时30分起设灵，并会以佛教密宗宁玛派白玉传承上师颂经招度。

翌日（4月23日）上午11时将举行大殓仪式，仪式结束后，于上午11时半前出殡，灵柩随即奉移富山火化场火化。丧礼由李泳汉一手操办，李家鼎与细仔李泳豪、新抱林妤谦会否出席成为外界焦点。对于丧礼细节公布的内容，《星岛头条》联络李泳豪，他以短讯回复表示已收到哥哥通知的讣闻。问到会否带老婆林妤谦出席妈妈的丧礼，李泳豪坦言：「到时会同太太出席。」

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李泳汉曾指控弟弟「操控老父」

自施明离世后，家庭内部矛盾迅速浮上水面。长子李泳汉连日来多次公开发声，矛头直指双胞胎弟弟李泳豪。他指控李泳豪「操控」爸爸李家鼎，更爆出弟弟曾向李家鼎索取三百万港元，引发外界对「分身家」的揣测。

事件的另一焦点，是李泳汉明确表示，将遵循母亲遗愿，拒绝弟妇林妤谦（Agnes）前来送殡，因为施明生前从未承认这位新抱。由于治丧事宜全由李泳汉负责，此番言论意味著林妤谦或将无法出席奶奶的丧礼，令这场家庭伦理大戏更加备受瞩目。

讣闻全文如下：

先慈施明小姐（又名方宝仪），痛于公历2026年3月21日不幸辞世，享龄七十六载，谨择于公历4月22日（星期三）下午4时30分，在大围宝福纪念馆四楼A妙如堂设灵，以佛教密宗宁玛派白玉传承上师颂经招度，翌日出殡于23日（星期四）上午11时大殓仪式，上午11半时前出殡，灵柩随即奉移富山火化场火化。

亲友可于大围火车站G出口新强记酒家对面乘免费穿梭巴士2分钟车程直达宝福纪念馆。

哀此讣闻泣告

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