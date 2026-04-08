黄子韬面青口唇紫现「病容」？粉丝忧现猝逝先兆 「百亿富二代」曾做开脑手术录影缺氧

现年32岁、有「百亿富二代」之称的内地男星黄子韬，近年事业与爱情两得意，但其健康状况却频频亮起红灯，令粉丝极为忧心。日前，他与妻子徐艺洋深夜一同直播，画面中的黄子韬面容憔悴，不仅黑眼圈深重，脸色更是苍白无血色，而最令人担忧的是，他的嘴唇呈现不寻常的紫色，精神状态极差。

黄子韬面青口唇紫

直播期间，粉丝不断留言表达关心，直指他嘴唇发紫可能是心脏问题的警号，建议他立即去医院检查。黄子韬起初还不以为意，甚至开玩笑回应：「兄弟，你是来给我送（咒我）的吗？」话音未落，一旁的妻子徐艺洋立刻严肃地打断他：「你不要说这个话，真的要检查！」她忧心忡忡的表情和严厉的口吻，显示出对丈夫健康状况的极度担忧，并训斥他不应拿健康开玩笑。

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黄子韬妻子将安排全身检查

徐艺洋于直播中感谢大家的提醒，并表示黄子韬去年已做过一次基本身体检查，结果并无大碍。但她郑重承诺：「今年我准备让他再去做一下（全身）检查。」她强调健康问题绝不能掉以轻心，必须进行更全面的评估才能让大家安心。然而，网民的忧虑并未因此减退，许多人担心黄子韬拼命三郎的工作态度会拖垮身体，甚至害怕他会成为下一个因过劳而倒下的艺人，留言「担心他会猝逝」。

黄子韬曾做开脑手术录影缺氧

事实上，黄子韬体弱多病的状况由来已久。他曾自爆6岁时因脑出血接受开脑手术，头上缝了43针，险些成为植物人。长大后，即使工作繁忙，身体也频频发出警号，录制综艺《宇宙闪烁请注意》时曾呼吸困难，在浸温泉环节突然脸色惨白、呼吸急促，疑似出现缺氧情况，需紧急中断拍摄，由工作人员搀扶离场。去年又曾被中医诊断为「肾气虚弱，脾胃代谢欠佳」。他亦试过2022年感染新冠病毒时，一度高烧至40度，另外过去亦曾因通宵录影引发呼吸道感染，需依赖吸氧才能完成工作。

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