金像奖2026｜陈法拉凭《赎梦》提名影后 曾与Neway太子爷薛世恒秘婚 前TVB花旦进军荷里活

金像奖2026／最佳女主角／陈法拉｜第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）预计将于2026年4月19日在香港文化中心盛大举行，并由ViuTV 99台全程直播。本届焦点之一，是陈法拉凭借电影《赎梦》中「纪慧玲」一角，强势入围「最佳女主角」提名。她将与多位实力派演员一同竞逐2026年的金像影后宝座，对手包括《水饺皇后》的马丽、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄．悬案》的章子怡，以及《无名指》的许恩怡，竞争格局异常激烈。

金像奖2026丨陈法拉凭《赎梦》提名最佳女主角

在电影《赎梦》中，陈法拉饰演张家辉的妻子「纪慧玲」。角色故事围绕一对恩爱夫妻因一次致命的投资失败，而堕入万劫不复的人生深渊。纪慧玲这个角色充满悲情色彩，长期处于阴暗、抑郁甚至近乎疯癫的状态，其遭遇令人深感怜悯。为了呈现角色的崩溃，陈法拉在片中有大量情绪激昂的演出，包括惊险的高楼企跳戏，以及在街头赤脚狂奔、声嘶力竭的哭喊场面，她形容这次的投入让她体验了「堕入深渊」的感觉。

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金像奖2026丨陈法拉呻减磅辛苦过拍企跳戏

陈法拉为《赎梦》的付出极大，拍摄首日便要挑战在露台企跳的高难度场面。由于现场无遮无挡，仅靠一条威也保障安全，惊险程度令包括张家辉在内的整个团队都为她捏一把冷，可谓「搏命演出」。虽然戏中角色凄惨，但陈法拉却笑言，现实中的减肥过程「比角色更惨」。她透露，为了按导演要求减去5至6磅，必须戒掉所有淀粉质和心爱美食，而拍摄期间正值圣诞节，只能看著别人享受大餐，毅力惊人。

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金像奖2026丨陈法拉选美入行曾是TVB一线花旦

陈法拉的演艺生涯始于2005年赢得国际华裔小姐亚军后签约TVB，曾是TVB一线花旦。效力电视台期间，她凭借《溏心风暴》系列、《冲上云霄II》等经典剧集成为家喻户晓的演员。2009年，她以电影《Laughing Gor之变节》首次踏足大银幕，并一举获得第29届香港电影金像奖「最佳新演员」提名。2013年离开TVB后，陈法拉的事业版图扩展至国际，先后参演了漫威电影《尚气与十环传奇》（2021）及荷里活大片《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》（2024），成功进军荷里活。

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金像奖2026丨陈法拉曾跟Neway太子爷薛世恒秘婚

陈法拉的感情生活同样备受关注。她曾与Neway太子爷薛世恒于2008年秘婚，但为了演艺事业，这段婚姻一直未有公开，并于2013年以离婚告终。之后，陈法拉选择赴纽约茱莉亚学院深造，攻读戏剧硕士，期间邂逅了现任法籍企业家老公Emmanuel Straschnov。其丈夫不仅是哈佛商学院的毕业生，更创立了年营业额达百万美元的科技公司。两人于2019年在巴黎结婚，婚后生活幸福。陈法拉分别在2021年及2024年诞下女儿「小米妮」和儿子「米奇」，凑成一个「好」字，升格为幸福的四口之家。

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