Jeffrey魏浚笙日本人气爆灯 回应粉丝一个举动获赞暖男 与经理人女友相恋10年零绯闻

新生代男神魏浚笙（Jeffrey）近年人气持续高企，影视歌三栖发展备受瞩目，俊朗外型加上亲民个性，让他成为新一代万人迷。最近，他伙拍日本女星南沙凉主演的电影《杀手#4》成功冲出香港，于日本正式上映。魏浚笙近日亲赴当地为电影宣传，成功俘虏一众日本粉丝，而他一个窝心的举动，更被网民大赞是「世界级暖男」。

魏浚笙主演《杀手#4》红到去日本

事源日前一位日本女粉丝，在Threads上分享了观看魏浚笙主演《杀手#4》后的激动心情。为了与偶像拉近距离，她非常用心地使用翻译器，将满满的感想翻译成中文。这位粉丝在文中提到，自己从电影在香港上映前就已开始关注，一直期盼能在日本看到偶像的作品，如今终于圆梦，心情极为兴奋，并大赞偶像在戏中的角色「好有型」。

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魏浚笙以日文回复女粉丝被赞暖男

这位日本女粉丝的真诚长文，成功吸引到魏浚笙本人的注意，令人惊喜的是，她并非简单点赞或留言了事，而是非常有心地，将中文翻译成日文回复，他先以繁体中文写道：「超级多谢你的支持，亦都好多谢你用广东话表达俾我知你对我的喜欢。」随后，魏浚笙更贴心地附上自己回复的日文翻译，确保对方能完全理解自己的心意。这个窝心举动旋即在网上引起热议，大批网民纷纷涌入留言，大赞他是「世界第一暖男」、「红到去日本了」。

魏浚笙对经理人女友非常专一

魏浚笙在日本俘虏不少女粉丝，但他对女友女友陈芷欣(Evelyn)非常专一，二人因为真人骚《调教你男友》而广为人熟知，当时很多人对于他这位零死角的靓仔，会选择一位比自己年长的圈外女友感到不解。但他曾对传媒坦言自己偏爱「姐姐」，并表示：「我份人慢热，对住陌生人唔系好识讲嘢，但对住女友就可以有好多话题，同佢更可以算是一拍即合。」二人不仅拍拖逾10年，现时陈芷欣更担任男友的经理人，二人早已是圈中模范情侣。

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魏浚笙经理人女友陈芷欣(Evelyn)