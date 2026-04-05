陈凯琳吊带装跳唱出战《乘风2026》初舞台 内地人气低致大比数落败？ 被质疑似陪跑

内地大热综艺节目《乘风2026》（别称《浪姐7》）昨晚（4日）战况激烈，迎来初舞台第二回合直播。作为本季唯一香港代表的陈凯琳终于登场，与台湾的萧蔷正面对决。陈凯琳的表演虽赢尽口碑，却意外在评分上惨败，更引发网民对其「一轮游」的担忧。在万众期待下，陈凯琳身穿一袭俏丽的白色吊带短裙登场，献唱了美国歌手Meghan Trainor的轻快英文歌《Me Too》。面对实力强劲的对手，陈凯琳的初舞台表现可谓相当亮眼，她不仅全程发挥稳定、台风自信不怯场，舞蹈设计也充满活力。

陈凯琳赛前获胡杏儿教路

网民对陈凯琳演出给予高度评价，大赞她「选歌聪明」，编曲巧妙地避开了高难度的演唱部分，将重点放在了舞台表现力和个人魅力上，令不少赛前对其唱功抱有疑虑的观众大感惊喜。事实上，在比赛开始前，陈凯琳已获得圈中好友、曾参加《浪姐》第三季的胡杏儿隔空打气。在节目播出的「亲友连麦大会」环节中，胡杏儿大赞陈凯琳是「香港最厉害的KOL」，对她的影响力给予高度肯定。作为前辈，她更笑著向陈凯琳教路，建议她可以尝试加入Rap元素，展现更多可能性，可见陈凯琳的Rap表演是做足了准备。这份来自好友的鼓励，也成为她勇敢站上舞台的重要力量。

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陈凯琳分数大幅落后惨成陪跑

然而，与网络上的热烈反响，形成巨大反差的是现场观众的评分。最终，陈凯琳仅获得373分，悬殊地败给了获得509分高票的萧蔷。这个出乎意料的低分，让许多支持她的网民大呼不公，直言「票数低于预期太多」、「这个分数真的太离谱」、「港星上节目陪跑」，并纷纷表示希望她不要在第一轮就被淘汰。

陈凯琳承认下台时哭了

比赛后，陈凯琳在社交平台上发表了感言，坦承自己在台后的真实心声。她写道：「下台时听到你们喊陈凯琳，我哭了。这一次，你们终于看见了我自己。」真情流露的文字感动了无数粉丝。她更坚定地表示，参赛的动力是为了「成为有力量的女性」，并感谢粉丝的支持：「谢谢你们，请陪我一起长大。」虽然首战失利，但陈凯琳的初舞台无疑是成功的，获得不少网民支持。

另外，节目播出后，《乘风2026》节目组突然宣布今日（5日）暂停直播，有传由于节目赛制太过苛刻，一班浪姐昨晚（4日）录到凌晨4点，终导致姐姐们集体抗议浪姐直播，据传有位姐姐的经理人起了大作用，网民纷纷猜测这位姐姐经理人是谁。

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