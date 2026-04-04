刘嘉玲亲母罕曝光  81岁「苏州才女」王馥梅状态气质超凡  影后一举动证进入人生新阶段

现年60岁的金像影后刘嘉玲，向来以孝顺闻名，近日她暂时放下繁重工作，与81岁的母亲王馥梅及胞弟刘嘉勇一同出国旅行，享受温馨的家庭时光。她于社交平台分享多张旅游照片，其中久未露面的刘妈妈，其超卓状态旋即成为网民焦点。

刘嘉玲妈妈状态惊人

在其中一张合照中，刘嘉玲与母亲并肩坐在林间小木屋前，面露喜悦之色。相比平日在幕前的华丽装扮，刘嘉玲此行显得格外轻松，她身穿啡色长褛，配搭黑色便服、头巾和太阳眼镜，眉宇间洋溢著假期的松弛神态。而她身旁的母亲王馥梅，虽然已年届八旬，但状态极佳，风采依然。她一头银发发量充足，身穿黑白图案卫衣及灰色长裤，打扮型格十足。更令人惊艳的是，王馥梅脸上几乎没有明显皱纹，气色红润，眼神坚定有神，气质出众，不负「苏州才女」之名。照片中，两母女手牵著手，坐姿与翘脚的方向几乎如出一辙，尽显母女之间的绝佳默契。

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刘嘉玲妈妈被封「苏州才女」

王馥梅的艺术气质源于其家学渊源，她的父亲是苏州著名的工笔画名家，因此她自幼便画得一手好画，在当地小有名气，有「苏州才女」之称。刘嘉玲曾透露，母亲一度希望她能继承衣钵，以艺术为终身事业，但她最终选择了演艺圈。尽管路向不同，母女感情依然非常深厚。

刘嘉玲对小牛怜惜呵护

此行另一焦点，是刘嘉玲与小牛的亲密互动。众所周知，刘嘉玲有相当严重的洁癖，对生活环境要求极高。然而，在这次旅行中，她似乎迎来了心态上的转变。从照片可见，她身处牛棚般的环境，却毫不在意，更蹲下身温柔地抚摸一只可爱的小牛，脸上绽放出如孩童般的灿烂笑容。尽管小牛身旁便是牛粪，她也全不介意，抚摸着小牛的头部，眼神中充满怜惜与呵护。

刘嘉玲进入人生另一阶段？

这一幕让许多熟悉她的粉丝大感意外，纷纷赞叹她为了小动物放下了多年的坚持，认为这代表她不再被过去的框架束缚，心态上进入了更自在、更贴近生活的人生新阶段。

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