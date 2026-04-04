滕丽名意外曝光复式豪宅内笼 巨厅连接超大花园感觉奢华 无敌开扬山景心旷神怡

50岁的滕丽名，平日在《爱．回家之开心速递》的角色熊尚善，总是又恶又霸度，但原来现实中她却是一名不折不扣猫奴，对家中爱猫千依百顺，她更表示「尽情闹我啦～～系，我系怪兽猫奴」。近日滕丽名在IG分享与「主子」的生活点滴，为食欲不振的爱猫喂食，却意外让复式豪宅，内部装潢全面曝光，其简约而不失奢华的设计风格，加上巨型宽敞的露台，旋即引起网民热议。

滕丽名喂猫意外曝光香闺

影片开头，滕丽名抱著爱猫，透露「主子最近食欲不振」，随后便展开一场温馨又有趣的「喂食攻防战」。镜头首先展示了豪宅的客厅区域，只见滕丽名随性地坐在地板上，耐心哄著不愿吃饭的猫咪。整个客厅空间感十足，铺设了浅色木纹地板，配以一张舒适的浅灰色布艺沙发和深啡色地毯，营造出温馨宁静的氛围。

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滕丽名复式豪宅客厅极宽敞

滕丽名的香闺，最引人注目的是客厅后方一整排的落地玻璃门，不仅引入了极佳的自然光，让室内明亮通透，门外更连接宽阔的露台，放眼望去尽是翠绿山峦，景色怡人，可见住宅私隐度极高，环境清幽。在喂食过程中，猫咪一度调皮地跑开，镜头也跟随著滕丽名的脚步，窥见了饭厅的一角。饭厅的设计延续了客厅的简约风格，一张设计感十足的饭桌，其桌脚采用了型格的黑色金属交叉设计，搭配同色系的木制餐椅，线条利落，充满现代感。

滕丽名家居采光度十足

滕丽名的爱猫之后跑到楼梯，豪宅的复式间隔也正式揭晓，楼梯采用了浅色大理石铺设，扶手则是全透明强化玻璃，这种无边框设计大大增强了空间的穿透感，使视觉上更为开阔。墙边安装的嵌入式楼梯灯，既提供了柔和的照明，也为简洁的空间增添了层次感。影片中，滕丽名从楼上走到楼下，又跟著猫咪跑上跑下，为了让「主子」开金口，可谓是用心良苦，场面既搞笑又温馨。

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