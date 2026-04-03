王菲传牵手谢霆锋现身眼科医院  北京罕现身气质超凡  做一事因为挂住香港？

现年57岁的乐坛天后王菲，近年生活极其低调，除了偶尔在大型晚会上献声，鲜有公开露面，让一众粉丝相当挂念。早前内娱报道，王菲于3月陪同谢霆锋到眼科医院求诊，当时二人手牵手极为亲密；近日又有网民在北京朝阳区街头惊喜捕获其身影，虽然她戴着口罩，但一头扎起的标志性丸子头，配上一身简约服饰，依然难掩其超凡气质与迫人仙气，在人群中被轻易认出状态极佳。原来当晚王菲跟女友饭聚，并指她因为挂住香港而做一事。

王菲陪谢霆锋睇眼科？

根据早前内媒报道，王菲被目击在北京陪谢霆锋到眼科医院就诊，这对知名CP全程牵手挽手，网友更调侃甜度超标。据报导，当时56岁的王菲以素颜戴黑框眼镜造型出现，还向医生「告状」谢霆锋平时太爱打游戏，因而缺少休息，故此眼部出现小问题。

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王菲57岁气质超凡

到近日王菲跟气质同样出众的好友俞飞鸿一同外出聚餐，两位女神犹如一对双生姐妹花，低调地从同一辆车下来，梦幻同框的画面让网友惊艳。她们并没有选择星级大酒店，而是光顾了一家充满港式风情的粤式鸡煲餐厅。

王菲挂念香港味道？

据悉，这家餐厅主打香港大排档风格，从招牌到餐牌均使用繁体字，充满怀旧气息，人均消费仅约200多元人民币，对身家丰厚的天后来说可谓相当亲民。王菲早年在香港发展近二十年，口味早已「港化」，长居北京多年的她，这次特意选择如此地道的港式餐厅，不禁让许多粉丝猜测，或许是天后挂念起熟悉的香港味道，想借由美食回味一番。

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