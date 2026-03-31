韩星接连作客HOY TV《岁月如歌》获赞高质 《祝君好》韩版原唱人登场 传闻IU或现身？

由香港特别行政区政府「创意智优计划」赞助的HOY TV大型音乐企划《岁月如歌》近期掀起网上热话，节目以本地歌手与海外重量级音乐人联乘合作，成功展现了广东歌的国际魅力，被网民大赞为「高质」音乐节目。

《祝君好》原版主唱任昌丁与林奕匡合唱

在最新一集「陪伴大家的广东金曲（世界篇）」中，节目组安排三位香港歌手远赴海外，与当地顶尖歌手进行音乐交流，火花四溅。林奕匡（Phil）与韩国「国民级」歌手任昌丁合作，重新演绎电视剧《十月初五的月光》主题曲《祝君好》。原来，任昌丁正是此曲韩文原版《Smile Again》的原唱者。这次合作让许多网民惊喜地发现「新大陆」，纷纷表示「细个仲以为祝君好系原曲」，赞扬节目让他们认识到金曲背后的故事。Phil为求完美演绎，在家苦练韩文，更自爆曾被太太取笑「唔觉得你唱紧韩文」，让他哭笑不得。

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Apink主唱郑恩地现身HOY TV节目

另一边厢，云浩影（Cloud）飞往韩国，与女团Apink主唱郑恩地合唱黎明的经典金曲《我这样爱你》。这不仅是恩地首次在香港电视台献声，她更在合作后大赞Cloud歌艺出色，可以直接在韩国出道。Cloud则笑言，拍摄时恩地为她整理头发的贴心举动，让她心动得一度打乱阵脚，成为一次难忘的经历。

此外，谭嘉仪（Kayee）则前往马来西亚，与当地歌手陈慧恬（Orange）合作，将张学友的《衹想一生跟你走》与巫启贤的《不该让你等太久》改编成粤语及国语混合版，向两位殿堂级歌手致敬。

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网民激赞HOY TV《岁月如歌》高质

节目播出后，网民反应空前热烈。不少留言称赞：「做咩HoyTV最近咁正」、「呢个音乐节目请咁多好歌手已经好正」，并对节目组能邀请到任昌丁、郑恩地等重量级嘉宾表示惊讶。网民亦对歌手的表现给予高度评价，认为「韩国唱抒情歌嘅歌手系真心唱功强」，而《祝君好》与《Smile Again》的联乘版本更被誉为「真系好好听」。甚至有疑似行内人分享传言指，节目组正洽谈邀请「亚洲小天后IU」亮相，让观众对HOY TV未来的节目更添期待。

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