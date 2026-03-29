邓一君移居海外陪女升学明年回流定居 认发明星梦冇兴趣挑战演技：我净系钟意有钱赚、攞威

49岁的「香蕉仔」邓一君2005年已经淡出幕前，近年转战保险界成为理财顾问，为了陪女儿到英国升学，已在海外定居几年，近日计划回流香港定居。他有份客串演出的电影《寻秦记》早前上映，令邓一君再度受到关注。近日他接受YouTube频道《威哥会馆 William's Cinephile Hub》访问，罕有深入分享他演艺生涯中的几段关键经历，包括在事业高峰期毅然放弃成为歌手的机会、转战电视圈后面对的巨大压力，以及他与多年好友、影坛巨擘古天乐的深厚情谊。

邓一君回馈影圈盼与观众再会

邓一君谈及近况表示，安顿好女儿升大学后，明年将会回港定居，希望有机会客串演出，与观众见面。他更希望能以自己的经验回馈影视圈，例如开办分享会或继续在网上担任娱乐新闻评论员，为培育新一代尽一分力，并强调这一切都是义务性质，希望能为他热爱的电影圈继续出一分力。

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邓一君为学业放弃转型做歌手

邓一君忆述，在电影圈凭《香蕉成熟时》系列走红后，由于身高令戏路太窄，于是有意转型成为歌手。当时，台湾滚石唱片和杨采妮引荐的EMI唱片都向他抛出橄榄枝，但他正面临升读大学的人生交叉点。他表示：「𠮶阵时，第一，我准备入大学，第二就系如果去台湾发展，我要离开香港、离开屋企……都唔紧要，但系唔读书系一个大问题，我成日觉得一个人呢，系唔可以唔读书。」邓一君强调自己非常重视教育，不应为了当明星而放弃学业。最终他完成大学课程，一心以为仍有机会转型做歌手，却错过了转型的黄金机会。碰巧遇上电影市场低迷，他获TVB招手，于是成为了电视台艺员。

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邓一君转战电视圈压力爆煲

邓一君在TVB时期，幸运地获得很多演出机会，初期曾在剧集《五个醒觉的少年》中担任主角。然而，从电影到电视的转变过程却充满痛苦，「好唔适应、好密集，我拍开电影，突然之间变咗20集嘅剧，演嘅方法又唔可以用电影𠮶种做法。」他指，当时被导演不断NG，一度觉得自己不懂演戏。加上剧中大量的动作场面更让他频繁受伤，多次进出医院，令他非常沮丧。他说：「𠮶套嘢讲我系黑带高手，我又唔系动作演员……真系好辛苦，饭都食唔到，净系医院都入过几次。」

邓一君：谂住发吓明星梦

谈及演艺生涯，邓一君在TVB剧集《烈火雄心》中饰演智障人士角色「刘海宝」成为了其一事业转捩点。他坦白说，起初非常抗拒这个「样衰」的角色，因他只想演靓仔英雄，享受明星光环。他说：「我唔系𠮶种好钟意发挥演技，挑战难度角色，我净系钟意，有钱赚、睇吓明星、有啲Fans嗌吓你，出嚟攞吓彩、威吓、发吓明星梦，我谂住系咁……」但考虑到这是公司的安排和大型制作，最终决定接受挑战。没想到，这个角色不仅带来了良好的观众回响，更重要的是，让他与古天乐建立了友谊。

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邓一君谈与古天乐兄弟情

邓一君透露，他与古天乐的缘分始于张国荣一句「两古一邓」，后来在《美味天王》中正式认识，因同样热爱电影和打机而一拍即合。如今，古天乐已是影坛大亨，两人虽然因工作繁忙鲜有见面，但一直透过WhatsApp保持联络。「我觉得好朋友唔需要成日见，我就算唔好话佢呀，我身边好多圈外好朋友，大家都有家室，有几可见呀？大家知道近况安好，大家祝福大家，其实已经好好。」邓一君形容这段关系是「君子之交淡如水」，一切尽在心中。

除了演戏，邓一君还曾一圆导演梦，执导由古天乐、郑秀文等好友零片酬义助的独立短片。但正因所有人都没收钱，为免引起利益冲突，该片至今仍「收埋柜桶底」，未曾公开发行。