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翁静晶爆囚犯传阅其年轻美貌剪报 上面有「诡异痕迹」 叶继欢曾写信告知被捕真相

影视圈
更新时间：16:08 2026-03-29 HKT
发布时间：16:08 2026-03-29 HKT

翁静晶YouTube频道「危险人物2.0」，近日访问前商台台长受节目策划杨素珊，二人相识多年老友鬼鬼，翁静晶直指杨素珊是她生命中的贵人，两位既有内涵又样貌出众的美女大谈《危险人物》这个前商台人气节目的趣事。翁静晶大爆节目当年收听率极高，除了成为的士司机每晚的精神食粮外，警方亦每晚准时收听，连狱中的囚犯亦抢着收听《危险人物》中的奇案。翁静晶成为囚犯的偶像，她大爆曾有囚犯储起她的报纸，并暗示他们对着她的俏脸自凟。

翁静晶旧照被囚犯传阅

翁静晶成为不少囚犯的偶像，而她和囚犯的连结亦不少。翁静晶和杨素珊于访问中，晒出一张用粉纸印刷的报纸收藏，翁静晶成为主角，印有她多张超大照片。翁静晶表示这是廿多年前的报纸，她更盛赞自己当年「真系几靓」、「依家睇番有啲唏嘘」，她更大爆当年有囚犯用这张报纸来作「特别用途」。

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翁静晶美照于狱中有「特别用途」

翁静晶表示：「我记得呢份嘢，𠮶阵我去探监时，监狱入面就好多人有Keep嘅，但系就唔知点解呢，上面就有好多渍喺度嘅，佢哋仲攞嚟畀我睇」，杨素珊立即表示「咁佢哋都有茶饮嘅」，翁静晶就笑住补充：「原来呢份嘢喺入面传来传去！𠮶阵时我几靓呢你谂吓！」。

翁静晶曾跟叶继欢通信

《危险人物》节目讲述不少香港地城中奇案而成为人气节目，因为案件曲折离奇，翁静晶以律师身份去解构事件，甚至作出大爆料，所以收听率极高，翁静晶指曾收到不少重犯于狱中写信给她，当中包括叶继欢。这名重犯叶继欢曾写信和知翁静晶他被捕的真实过程，翁静晶亦曾到狱中探访囚犯。

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