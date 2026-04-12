金像奖2026丨鲍起静凭《风林火山》提名最佳女配角 揭秘与方平40年姊弟恋 父亲鲍方曾反对？

金像奖2026／鲍起静／风林火山／最佳女配角丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）预定于2026年4月19日在香港文化中心大剧院隆重举行，并由ViuTV 99台全程直播。本届「最佳女配角」奖项竞争激烈，金像影后鲍起静（鲍姐）凭借在电影《风林火山》中饰演的神秘「欢姐」一角成功入围。她将与《再见UFO》的卫诗雅、《女孩不平凡》的邓涛、《水饺皇后》的惠英红，以及《寻秦记》的滕丽名争取奖项。这位在事业上不断挑战自我的影后，私下的故事亦相当精彩，鲍起静与老公方平一段姊弟恋维系逾40年，当年父亲鲍方曾一度反对这段爱情，如今鲍方泉下有知估计也大跌眼镜。

金像奖2026丨鲍起静凭《风林火山》提名最佳女配角

鲍起静此次在《风林火山》中的演出，被誉为其演艺生涯的一大突破，完全颠覆了过往「御用妈妈」的温暖形象。她收起招牌笑容，换上冷峻眼神，饰演一位隐身于罪恶世界、精通枪械改装的专家「欢姐」。戏中，她手持一本布制的杀人密码簿，身份神秘，与古天乐、金城武等影帝级男星对戏时气场全开，不仅粗口流利，更为电影注入了独特的女性力量与深度，成为影评人眼中她夺奖的一大优势。

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金像奖2026丨鲍起静从影半世纪曾夺金像影后

现年76岁的鲍起静，拥有超过半世纪的演艺经验，演技早已炉火纯青。她曾在2009年凭借《天水围的日与夜》中「贵姐」的朴实演绎，感动万千观众，勇夺第28届金像奖「最佳女主角」。鲍姐曾分享，为演好《风林火山》中处理枪械的场景，平时「揸镬铲较多」的她特意进行了练习，而导演麦浚龙（Juno）要求一镜到底的拍摄方式，更让她感到挑战与乐趣。除了影后殊荣，她亦凭《月满轩尼斯》、《暴疯语》、《金都》等作品多次获金像奖提名，并于2019年获芝加哥亚洲跃动影展颁发「终身成就奖」，足证其在影坛的崇高地位。

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金像奖2026丨鲍起静爸爸是导演兼演员鲍方

鲍起静出身于演艺世家，其父是著名导演兼演员鲍方。在家庭薰陶下，她自小便与演艺圈结下不解之缘。初入行时，鲍起静曾因担当女主角而有过骄傲的想法，但随后转入电视台，经历了从主角变为饰演妈妈或二三线角色的挣扎过程。她坦言，正是在无数的批评与失败中学会成长。直到60岁那年，一次获奖让她对演艺事业更加感恩与热爱。如今，她对奖项抱持平常心，更享受揣摩角色的过程，并表示自己永不言休，只会「休而不退」。

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金像奖2026丨鲍起静与方平结婚逾40年

鲍起静与老公方平的爱情故事是圈中一段佳话。两人于1979年合作电影《白发魔女传》时一见钟情，即使父亲鲍方曾因方平女人缘佳而反对，仍无阻他们的爱情。婚后，鲍起静为家庭投身电视圈，而方平则成功转型为电影监制。方平曾在颁奖台上深情告白：「除咗我仲有边个可以陪你？」鲍起静笑言，这段姊弟恋最初不被看好，但她认为缘份来临时懂得珍惜便已足够。她形容自己缺乏安全感，而方平总能给她倚靠的感觉。两人育有一女，女儿与外孙定居英国，他们亦不时飞往当地，享受天伦之乐。