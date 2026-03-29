陈凯琳成《乘风2026》唯一港星 老公郑嘉颖曾玩《披荆斩棘3》表现差 传挨到要求医？

内地综艺节目《乘风2026》（《浪姐7》）近日正式公布参赛者名单，34岁的港姐冠军、郑嘉颖老婆陈凯琳，成为本季唯一的香港代表。消息公布后，陈凯琳在微博发文，坦言最初接到节目组邀请时内心充满顾虑，她表示一方面对未知的舞台充满好奇，另一方面又担心自己的唱跳能力不足，加上需要协调照顾三名年幼的儿子，让她一度犹豫不决，她写道：「虽然我平常一直鼓励孩子们勇敢尝试，但轮到自己时反而变得胆小。」

郑嘉颖曾参加《披荆斩棘3》表现差

郑嘉颖去年亦曾参加内地综艺节目《披荆斩棘3》，不过人气排尾二，第二集已被淘汰，更传出他身体难以负荷高强度拍摄一度求医。这次轮到老婆陈凯琳北上拍真人骚，老公郑嘉颖亦全力支持爱妻，更是她最强大的后盾。陈凯琳早前出席活动时透露，郑嘉颖非常鼓励她趁年轻多作尝试，提醒她要调整好心态，不必过于在意他人的言论，担忧她承受心理压力，爱护之情溢于言表。

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陈凯琳为儿子树立榜样

陈凯琳更透露，儿子一句窝心的话成为了她下定决心参加《乘风2026》的关键。儿子鼓励她：「妈妈你一定要去，不试怎么知道自己不行？」这份纯真的支持，让陈凯琳决心为孩子树立一个「敢闯敢试」的榜样。她感性地表示，自己唱跳并非强项，但会拼尽全力练习准备，「这趟旅程，不为证明什么，只为勇敢挑战，见花见海，不留遗憾。」

陈凯琳面对史上最硬核赛制

陈凯琳在参加《乘风2026》，不仅要克服心理关口，更将迎来节目史上最「硬核」的全新赛制。本季《乘风2026》由初舞台至总决赛，共计七场公演将全部采用「无修音、无剪辑、无延迟」的实时直播形式，任何表演瑕疵都将真实呈现。此外，公演前的48小时训练及彩排过程，也将以多机位同步直播，对陈凯琳无疑是一大考验。

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