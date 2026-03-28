钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话

富家子钟培生（Derek）今日（3月28日）正式与民建联西贡区议员庄雅婷（Angel）结婚。庄雅婷今日在IG高调宣布喜讯，她上载了一张与丈夫钟培生手叠手的温馨照片，并甜蜜发文：「2026.03.28」。照片中，两人一同展示新婚戒指，庄雅婷手上戴著一颗巨型钻戒，闪耀夺目，而钟培生则戴上简约设计的婚戒。《星岛头条》向钟培生方面求证婚讯，他对结婚没有任何回应，但透露稍后会送上礼物与传媒分享喜悦。

庄雅婷公布与钟培生结婚喜讯

除了抢眼的婚戒，两人更手持一张特制的结婚小卡片，上面印有他们可爱的童年照片，并写著：「这俩小孩今天结婚!!! THESE TWO KIDDOS GOT MARRIED TODAY!!」，卡片下方还有「one step closer to FOREVER」的字句，尽显新婚的甜蜜与心思。从照片背景的粉色花海布置来看，相信婚礼现场气氛浪漫满分。

钟培生电影级求婚仪式轰动全城

早前钟培生向庄雅婷的盛大求婚已成为全城热话。他在浅水湾的豪宅内，上演了一场「电影级规格」的求婚仪式。当时，他将豪宅布置成日本动漫《进击的巨人》的场景，并聘请了国际级电影导演及专业特技团队。在管弦乐团的伴奏下，钟培生亲身吊威也，从30米高空从天而降，给女方一个巨大的惊喜。据报导，整个筹备过程长达两个月，钟培生更坚持亲身上阵，拒绝使用替身，并为此进行了密集式的彩排。他曾表示：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」如今两人正式完婚，为这段备受瞩目的恋情写下完美新一页。

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钟培生是已故「工厦大王」钟江海孙子

钟培生作为已故「工厦大王」钟江海的孙子，是香港备受瞩目的「百亿富三代」，同时以「香港电竞之父」和话题性十足的网络红人身份活跃于公众视野。他毕业于美国南加州大学，但未继承家族地产业务，反而在2013年创立香港电子竞技有限公司（HKES），凭借前瞻性眼光，成功在2018年入选福布斯亚洲《30位30岁以下精英》榜单。近年，他更通过举办多场瞩目的拳击赛事成功将自己打造成个人品牌，其中最为人津津乐道的便是与前电竞选手Toyz的「十年恩怨」，并最终在「拳上 2023」中以技术性击倒（TKO）获胜，受到大众关注。

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庄雅婷为香港政坛瞩目新星

庄雅婷出生于2000年，年仅26岁，已是香港政坛备受瞩目的「00后」新星。她早年在香港的国际学校接受教育，随后在2023年以优异成绩毕业于北京大学政府管理学院与光华管理学院，获得双学位，并曾放弃英国学府的录取，选择北上求学，展现其坚定的家国情怀。

学成归港后，庄雅婷积极投身政界，于2023年获委任为西贡区议会议员，成为该届最年轻的区议员，并身兼全国青联委员及青年民建联副主席等职务，政治前途一片光明。除了严谨的政治履历，庄雅婷也曾短暂涉足娱乐圈，于2025年参选《香港小姐竞选》，因其「翻版陈法拉」与「翻版刘佩玥」的美誉而备受关注。尽管她迅速因考量公众观感而退选，但这次经历无疑为她增加了不少话题性。在个人事业上，庄雅婷还曾在招商局金融控股（香港）有限公司担任分析和知识管理中心副经理，展现其商业与金融实力。

钟培生与庄雅婷的恋情始终保持低调，直至今年3月，钟培生以一场模仿动漫《进击的巨人》、吊钢丝从天而降的浮夸求婚仪式，才让这段关系正式曝光，随后两人更在同月28日迅速完成结婚登记，成为城中热话。

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