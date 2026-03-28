富三代钟培生与民建联小花庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜：这俩小孩今天结婚

富家子钟培生（Derek）今日（3月28日）正式与民建联西贡区议员庄雅婷（Angel ）结婚。庄雅婷今日在IG高调宣布喜讯，她上载了一张与丈夫钟培生手叠手的温馨照片，并甜蜜发文：「2026.03.28」。照片中，两人一同展示新婚戒指，庄雅婷手上戴著一颗巨型钻戒，闪耀夺目，而钟培生则戴上简约设计的婚戒。《星岛头条》向钟培生方面求证婚讯，他对结婚没有任何回应，但透露稍后会送上礼物与传媒分享喜悦。

庄雅婷公布与钟培生结婚喜讯

除了抢眼的婚戒，两人更手持一张特制的结婚小卡片，上面印有他们可爱的童年照片，并写著：「这俩小孩今天结婚!!! THESE TWO KIDDOS GOT MARRIED TODAY!!」，卡片下方还有「one step closer to FOREVER」的字句，尽显新婚的甜蜜与心思。从照片背景的粉色花海布置来看，相信婚礼现场气氛浪漫满分。

钟培生电影级求婚仪式轰动全城

早前钟培生向庄雅婷的盛大求婚已成为全城热话。他在浅水湾的豪宅内，上演了一场「电影级规格」的求婚仪式。当时，他将豪宅布置成日本动漫《进击的巨人》的场景，并聘请了国际级电影导演及专业特技团队。在管弦乐团的伴奏下，钟培生亲身吊威也，从30米高空从天而降，给女方一个巨大的惊喜。据报导，整个筹备过程长达两个月，钟培生更坚持亲身上阵，拒绝使用替身，并为此进行了密集式的彩排。他曾表示：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」如今两人正式完婚，为这段备受瞩目的恋情写下完美新一页。

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