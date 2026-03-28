何超莲何超琼罕同框劲珍贵  7字诉心声相差29年无阻姊妹情深  网民激赞何氏最美两位

赌王何鸿燊三房女儿何超莲与二房长女何超琼，这对同父异母的姊妹虽然年龄相差29年，平时生活亦鲜有交集，但二人私下感情极佳。近日何超莲激罕在社交平台小红书上分享了与家姐何超琼的亲密合照，并配文写道：「Lovely night with姐姐，开心」，字里行间流露出对姐姐的喜爱和当晚的愉快心情。

何超莲在何超琼旁边卖萌

从照片中可见，两姊妹都为这次聚会精心打扮，状态极佳。近年多走成熟干练风格的何超莲，在姐姐何超琼身边仿佛变回了小女孩，笑容灿烂又放松。在其中一张照片中，她更少女心大发，对著镜头嘟嘴卖萌，显得俏皮可爱。当晚她身穿一件鲜艳的红色西装外套，内搭白色波点衬衫，配上设计感十足的金色耳环，造型时尚又不失活力。

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何超琼优雅高贵状态佳

而身旁的何超琼则一贯优雅高贵。她身穿一袭墨绿色闪石晚装，露肩设计尽显其白滑细致的肌肤和优美的肩颈线条。虽然已届63岁，但保养得宜的她风采依旧，气质出众，散发着强大气场。

何超莲何超琼如饼印

这组温馨的合照曝光后，迅速引来大批网民留言，并将焦点放在二人惊人的相似度上。网民纷纷表示，「她俩虽然不是同一个妈，但长得好像」、「两个人长得真像啊」，认为她们是「最像的两个耶」。有网民更一针见血地指出「都像爸爸，2位大美人」，认为她们都继承了父亲的优良基因。

网民：何氏最最漂亮的两位

除了样貌相似，网民亦对她们的颜值给予高度评价，称赞她们是「何氏一众儿女中最美的两位」、「也是最漂亮的两个」。更有眼利的网民发现，何超莲的神态与年轻时的何超琼十分相似，留言道：「和姐姐年轻的时候好像」。事实上，何超莲与何超琼的姊妹情谊一直深厚。何超莲曾不只一次在社交网站上分享与这位姐姐的合照，足见她对何超琼的敬爱与亲近。

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