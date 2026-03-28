新版哈利波特撞样谭咏麟惹热议 圆框眼镜造型似父子 网民：系爱情陷阱呀，哈利
更新时间：14:55 2026-03-28 HKT
发布时间：14:55 2026-03-28 HKT
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串流平台HBO近日无预警释出剧集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的首支预告片，并宣布该剧将于2026年圣诞节档期全球同步开播。然而，预告片发布后，全球焦点除了落在经典场景的还原外，新版哈利波特的演员Dominic McLaughlin，被指撞样谭咏麟，引起网民热烈讨论。
新版哈利波特撞样谭咏麟
预告片中，新一代哈利波特(Dominic McLaughlin 饰)，其深色头发、圆框眼镜的造型，立刻被眼尖的香港网民发现，竟与乐坛校长谭咏麟的样貌有几分神似。有网民制作对比图放上Threads，将2001年电影版的丹尼尔域基夫（Daniel Radcliffe）与2026年剧集版的新哈利并列，旁边再配上谭咏麟，并留言：「搞唔掂，愈睇愈似」，引发大量转发和爆笑共鸣。
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谭咏麟金曲融入电影金句
这场「撞样」风波迅速在网上发酵，大批网民发挥创意，将谭咏麟的经典元素与哈利波特结合。有人笑称：「这个哈利波特是不是年年廿五岁？」巧妙地引用了谭校长的经典金句。更有趣的是，许多人将谭咏麟的名曲《爱情陷阱》歌词改编，留言道：「是爱情陷阱呀哈利！」让人忍俊不禁。最初，有网民表示：「原先以为自己系少数，其实我真系觉得好似谭咏麟」，没想到此观点迅速获得广泛认同，可见其相似度引起不少网民共鸣。
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