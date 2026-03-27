「咪神」Dada陈静性感游巴黎 半透明喱士长裙若隐若现 「男友视角」晒澎湃上围

37岁的Dada陈静，以丰满身材及性感衣著闻名。近日陈静远赴法国巴黎，并穿上一袭纯白色晚装长裙，大Deep V设计，展示出美好夸张上围，下身半透明的裙款，若隐若现，只要动作大一点也有泄春光的危险，随时上下失守，网民纷纷戥她担心。

陈静游巴黎战衣挑战性感尺度

陈静照片的背景选在一个充满古典风情的巴黎阳台上，远方看到巴黎铁塔，然而所有人的焦点，无可避免地都落在了她那套挑战性感尺度的「终极战衣」上。陈静身穿一袭纯白色晚装长裙，设计极尽奢华与大胆。裙子的上半身采用了极致的深V剪裁，领口几乎开到肚脐位置，完美地展示了她傲人的上围，视觉效果极具冲击力。裙身布满了精致复杂的喱士通花，在腰间、臀部及大腿两侧都采用了透视设计，仅以裙子的花纹巧妙地遮掩著重要部位，贴身的设计，更尽显陈静纤幼的水蛇腰，充满致命诱惑。

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陈静丰满澎湃身材被赞女神

陈静的另一张近镜相片中，她则坐在桌前，双手交叠，眼神迷离地望向镜头，丰满的上围，在男友视角下，更显丰满澎湃。网民纷纷大赞：「好优雅，令人惊艳」、「陈静真系女神」、「太靓了」、「好有看头，赞」，陈静被洗版式称赞，证明性感女神地位，无可动摇。

陈静电影减产生活愈来愈富贵

陈静以写真𡃁模身分出道，并成功转型投身电影界。2013年，她更凭电影《低俗喜剧》中饰演的「爆炸糖」一角，在《第32届香港电影金像奖》中勇夺「最佳女配角」奖，演技备受肯定。至2017年，她又因患上耳水不平衡，而停工休息一年，虽然事业上数度停顿，但陈静却似乎越来越富贵，早年已搬入西九龙的千万风水屋，平日周游列国，过上令人羡慕的生活。

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