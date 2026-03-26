朱千雪晒流利英语反被骂 拍TVB剧集喊不出偷偷「放大招」 结婚产子淡出幕前当大律师

现年37岁的2012年港姐季军朱千雪，自2019年与青梅竹马的医生男友吴昆伦结婚后，前年诞下儿子，一家三口生活美满。荣升人母后，朱千雪除了要兼顾大律师和大学讲师工作之外，同时亦要照顾家庭，幕前工作亦随即减少。近日她接受了好友兼前同事邓佩仪的网台节目访问，大方分享初入行时的点滴。然而二人在访问中，全程以流利英语对答，朱千雪除了被赞英语流利，悦耳好听外，亦有网民质疑二人均是中国人，却以英语对谈感到不解。

朱千雪8岁移民英语流利

在访问影片中，朱千雪与邓佩仪以全英语对话，节目则配上了中英文字幕。由于朱千雪8岁时便随家人移居温哥华，毕业于西门菲莎大学，而邓佩仪也同样在加拿大成长和读书，两人的英语自然说得非常地道流畅。不少网民大赞朱千雪的英语发音悦耳，声线温柔，称赞她「人美声甜，英文又好听」，完美符合她「学霸港姐」的知性形象，听她分享是种享受。

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朱千雪被质疑讲英文崇洋

朱千雪在TVB曾拍过不少剧集，包括《On Call 36小时II》、《再战明天》、《EU超时任务》等，朱千雪在幕前说广东话亦驾轻就熟，有网民留言表示：「大家都是中国人，为什么不讲中文？」、「用广东话不是更亲切吗？」，无端引起了中文语之争，确是始料未及。

朱千雪感谢罗子溢教喊戏用眼药水

朱千雪在访问中真情流露，忆述了自己作为演艺新人时的宝贵经历。她提到自己的第一部剧集，便是与资深演员吴启华合作。朱千雪表示：「他真的教了我很多东西」。从最基本的「演员的职业道德」，到如何为角色做准备、揣摩剧本，甚至是如何灵活地修改台词，吴启华都毫不吝啬地向她传授心得。除了吴启华，朱千雪也分享了另一位「恩师」罗子溢，当年拍摄剧集《On Call 36小时 II》时，她有哭戏的场面，但由于过度紧张，常常无法自然地哭出来，她笑言：「我当时真的哭不出来，所有哭戏都让我非常紧张。」就在她一筹莫展之际，同剧的罗子溢教她使用眼药水，至今她仍感激对方伸出援手。

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